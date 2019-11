Riccardo Montolivo dà l’addio al calcio E si sfoga contro il Milan | “Mi hanno condannato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Rimarrà a vivere ao, ma ha deciso di smetterla con il, a 34 anni, dopo un anno e mezzo durante il quale non ha mai messo piede in campo., centrocampista ex promessa dell’Atalanta ai tempi in cui faceva coppia con Giampaolo Pazzini anche in Nazionale, poi capitano di Fiorentina e, in un’intervista al Corriere dello Sport e Corriere della Sera, attacca così gli scarpini al chiodo. Non senza polemiche: “Io mi fermo qui. Resto a vivere ao, con la mia famiglia, cosa farò adesso non lo so, devo pensarci. Però mia smettere – ha detto l’ex azzurro – Ho giocato l’ultima volta a maggio 2018″.descrive come “un calvario” l’ultimo anno e mezzo tra i rossoneri: “Messo ai margini, risposte mai date, strane dimenticanze. Ma non provo rancore. Chi ha sbagliato nei ...

CorSport : L'intervista esclusiva a Riccardo Montolivo - di Ivan Zazzaroni ?? - Tucchia : RT @fedeerr: Riccardo Montolivo oggi mi fa più schifo di ieri. E ieri lo schifavo parecchio. - SciabolataFFP : Riccardo Montolivo racconta al CdSport la 'sua' verità: -