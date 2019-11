Renzi: 120mld per sbloccare economia

Il leader di Italia Viva,critica la Finanziaria perché "non è sufficiente" e dalle pagine della Stampa rilancia "un piano choc per l'dain tre anni". Certo si è evitato ò'aumento dell'Iva e "ci sono misure su sanità e famiglia", ma come "sanno gli economisti" è in arrivo "burrasca".Per questo secondo Renifaranno ripartire l'"sbolcchiamo tutto:dissesto idrogeologico, edilizia, energia, treni, strade, porti,piano casa, periferie"."Semplificare", non tassare, aggiunge.(Di mercoledì 13 novembre 2019)