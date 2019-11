Renault Clio | lo spot lesbo fa il giro dei social ma non va in tv

L'amore non ha sesso per Renault Il gruppo fa bingo con lo spot Clio : “You're gonna be the one that saves me”. Solo il legame dell'amore vero può salvare dall'infelicità una vita. I trent’anni della Clio, modello di cult della Renault, sono stati celebrati con uno spot emozionante, che racconta la storia di un amore vero Lgbt Segui su affaritaliani.it