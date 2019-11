Qui lavorano dei fascisti A Bologna blitz contro gli esponenti FdI

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Dopo il caso dei campanelli sulle case popolari, imbrattato l'ufficio di Marco Lisei: "Poveretti". Bignami ironico: "Stanno migliorando" "Ma si, parla con uno al cui padre sotto casa spararono una decina di colpi di pistola di cui 5 a segno. Io ho una dozzina di processi per le minacce e aggressioni subite. Cosa vuole che sia un po' di vernice? Anzi, stanno migliorando". Galeazzo Bignami risponde così al Giornale.it, dopo ildi alcune persone che oggi ahanno lanciato verniceil palazzo dello studio legale del collega di partito Marco Lisei. I duedi Fratelli d'Italia sono da alcuni giorni al centro del dibattito politico per una diretta Facebook sull'assegnazione delle case popolari, in cui mostravano i campanelli di un palazzo in prevalenza con cognomi stranieri. Intorno all'ora di pranzo alcune persone si sono presentate ...

