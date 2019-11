Quello che il governo non capisce quando si parla innovazione

Benji & Fede in concerto all’Arena di Verona : ecco tutto Quello che c’è da sapere : Prezzi dei biglietti compresi The post Benji & Fede in concerto all’Arena di Verona: ecco tutto quello che c’è da sapere appeared first on News Mtv Italia.

Tutto Quello che non hai mai osato chiedere sui terremoti - spiegato da una sismologa : Ciclicamente siamo costretti a confrontarci con i danni dei terremoti, in termini di danni e purtroppo, spesso anche costi umani. I sismi sono una realtà che, a differenza di altri devastanti fenomeni naturali, conosciamo bene nel nostro paese, che è tra quelli a maggiore rischio sismico nel Mediterraneo. Ma quanto conosciamo davvero queste calamità? A meno di averci a che fare comunemente – vi auguriamo che non sia questo il caso – è complicato ...

Vanity Fair Stories 2019 sta arrivando : tutto Quello che c’è da sapere : QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA E ISCRIVERSI Si avvicina Vanity Fair Stories, il grande evento organizzato da Vanity Fair Italia e patrocinato dal Comune di Milano, giunto alla seconda edizione. Dopo il successo del primo Vanity Fair Stories del 2018 (evento che ha registrato oltre 20 mila presenze in due giorni e ha generato oltre 200 mila visualizzazioni con il live streaming trasmesso sulla pagina Facebook di Vanity Fair Italia), ...

Per Costa "Quello che sta accadendo a Venezia è gravissimo e allarmante" : "Quello che sta avvenendo a Venezia è allarmante e preoccupante. gravissimo". Lo ha detto all'AGI il ministro dell'Ambiente Sergio Costa intervenendo sull'emergenza acqua alta a Venezia. "Stiamo seguendo con molta attenzione - ha aggiunto - e siamo vicini e in continuo contatto con il sindaco e le autorità della città. E' chiaro che tutto questo è il risultato dei cambiamenti climatici".

Tutto Quello che si deve sapere per scegliere un tartufo bianco perfetto : Il più preziosoLa formaIl valoreRicetta idealeOttimo con i primiGli ingredienti consigliatiProvatelo con il gelatoL'astaIl meglio del tartufoÈ stato definito il «tartufo della vita», perchè difficilmente il trifolao e il cane che lo hanno trovato rivivranno l’emozione di estrarre dalla terra un tesoro da 1005 gr così perfetto: liscio, integro e, sopratTutto, profumatissimo. È stato lui il protagonista della XX Edizione dell’Asta mondiale ...

Spagna - pre-accordo tra Psoe e Podemos per formare un governo : “Quello che ad aprile era un’opportunità storica ora è una necessità” : Ci sono le firme sul pre-accordo per la formazione di un governo di minoranza tra il Partito Socialista, guidato dal capo del governo uscente, Pedro Sanchez, e Podemos di Pablo Iglesias che sblocchi l’impasse politico in Spagna. I due leader si sono visti ieri sera in una riunione tenuta segreta e durante la quale hanno raggiunto un patto per sbloccare la situazione recuperando, senza veti, i termini dei negoziati dello scorso luglio. Un accordo ...

Riace - dichiarato ineleggibile in sindaco leghista - Quello che doveva portare trasparenza : Se c’è un comune che nell’ultimo anno è stato al centro del dibattito politico, quello è Riace. Il piccolo villaggio calabrese ha personificato la battaglia tra sovranisti e non, con il sindaco Mimmo Lucano che per alcuni ha vestito i panni dell’eroe, per altri quello del traditore della patria. Riace era un pugno di case in stato di abbandono, finché nei primi Duemila Lucano lo ha rilanciato socialmente ed economicamente, offrendo abitazione e ...

Hillary Clinton : "Vorrei abbracciare Meghan Markle e dirle di non mollare - Quello che sta passando è troppo" : Vorrebbe abbracciarla e consolarla per tutti i messaggi razzisti e sessisti ricevuti. Hillary Clinton non sopporta più il modo in cui Meghan Markle viene trattata dai media e sui social network: in diretta radio sulla BBC, l’ex first lady ha affermato che questo tipo di atteggiamento verso di lei è straziante oltre che sbagliato. Il suo istinto materno la spinge a stringerla: “Vorrei dirle di resistere, di non lasciare ...

Trattativa - tutto Quello che Berlusconi non ha voluto spiegare in aula : dalle leggi anticipate a Mangano alle pressioni di Dell’Utri al governo : Si è seduto allo stesso posto di Tommaso Buscetta: da quella sedia il boss dei due mondi svelò al mondo i segreti della mafia. Silvio Berlusconi, però, non era un pentito ma soltanto un teste assistito. Come tale aveva due opzioni: avvalersi della facoltà di non rispondere; oppure chiarire almeno una parte delle accuse e dei sospetti che da anni proiettano un’ombra sulla sua carriera d’imprenditore e politico. D’altra parte lo ...

Mafia - condanne fino a 19 anni in abbreviato per boss e affiliati ai clan di Trapani. Anche Quello del superlatitante Messina Denaro : Tredici condanne e un’assoluzione nel processo, celebrato con rito abbreviato, ai clan della provincia di Trapani e alla “famiglia” del boss latitante Matteo Messina Denaro. Le pene complessive stabilite dal giudice per l’udienza preliminare di Palermo, Cristina Lo Bue, ammontano a 150 anni di carcere per i reati, contestati a vario titolo, di associazione mafiosa e favoreggiamento. Nicola Accardo, capoMafia di Partanna e ...

“Vogliamo stare bene”. Andreas Muller ‘espolde’ : Quello che è successo alla fidanzata non può accettarlo : Un lungo sfogo quello di Andreas Muller, indirizzato a chi ha scelto come ragioni di vita quella di esprimere giudizi negativi contro di lui, i cosiddetti hater, che in rete attaccano indistintamente vip e gente comune. “Negli ultimi anni sono stato soggetto di etichette, invidia e frecciatine varie. Mi sono sempre fatto un esame di coscienza per capire se realmente queste voci potessero farmi riflettere su qualcosa di intelligente, ma ho ...

Elezioni Spagna - Albert Rivera si dimette da presidente di Ciudadanos e lascia la politica : “Scelta coerente con Quello che sono” : Dopo il disastroso risultato di Ciudadanos alle ultime Elezioni spagnole, con la formazione di centro che ha ottenuto appena 10 seggi contro i 57 dell’aprile scorso, fermandosi al 6% dei consensi, il leader Albert Rivera ha deciso di dimettersi dalla presidenza. “Lascio la politica”, ha poi annunciato definendo questa una decisione “personale, in coerenza con ciò che sono”. “Voglio essere felice. Lo sono ...

Oggi il transito di Mercurio - tutto Quello che c’è da sapere : come e quando vedere il fenomeno - anche in diretta streaming : L’11 novembre 2019 nei cieli italiani va in scena, nuvole permettendo, il transito di Mercurio davanti al Sole. Il pianeta farà la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte). L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e ...

Enrico Piaggio - Un sogno italiano - Violante Placido a Blogo : "ll mio personaggio è un dark lady? Ma no! E' una donna che sa Quello che vuole..." : Martedì 12 novembre 2019, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il film tv Enrico Piaggio - Un sogno italiano, con la regia di Umberto Marino, con Alessio Boni, Violante Placido, Francesco Pannofino e Roberto Ciufoli.In occasione della conferenza stampa di presentazione del film tv, noi di TvBlog abbiamo intervistato Violante Placido, l'attrice romana che interpreta la parte di Livia Rivelli, una dark lady spregiudicata, che, nel film tv, ...