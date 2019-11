Qual è il ruolo dell’Italia nelle operazioni della guardia costiera libica?

Nel cast di The 100 7 una new entry da Siren : Quale ruolo per Chad Rook? : Il cast di The 100 7 inizia ad essere decisamente molto affollato. Prima di iniziare a preoccuparci sul numero dei prigionieri dell'Eligius IV che incontreremo nella settima e ultima stagione, bisogna dire che non tutti sono così cattivi come sembrano. Ad esempio, Chad Rook (visto di recente nella serie Freeform, Siren) si è aggiunto al cast di The 100 7 nel ruolo di Hatch. Il suo personaggio avrà un ruolo ricorrente ed è descritto come "un ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Quale ruolo per Gianni Moscon? Possibile battitore libero - sarà utile per la squadra : Un corridore come Gianni Moscon sarebbe senza dubbio uno dei capitani dell’Italia domenica, in occasione della prova in linea dei Campionati del Mondo di Harrogate, se godesse di una buona condizione. D’altronde il trentino è uno degli alfieri del Bel Paese più forti nelle gare in linea, soprattutto in quelle che superano i 250 km, non a caso è stato il leader azzurro sia a Bergen 2017 che a Innsbruck 2018. Purtroppo, però, sta ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Quale ruolo per Gianni Moscon? Possibile battitore libero - sarà utile per la squadra (titolo) : Un corridore come Gianni Moscon sarebbe senza dubbio uno dei capitani dell’Italia domenica, in occasione della prova in linea dei Campionati del Mondo di Harrogate, se godesse di una buona condizione. D’altronde il trentino è uno degli alfieri del Bel Paese più forti nelle gare in linea, soprattutto in quelle che superano i 250 km, non a caso è stato il leader azzurro sia a Bergen 2017 che a Innsbruck 2018. Purtroppo, però, sta ...