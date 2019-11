Puma è il nuovo sponsor tecnico di Harry Maguire

Liga - svelato il nuovo pallone invernale firmato da Puma : pallone invernale Liga 2019-2020. Le temperature si sono ormai abbassate e anche i campionati si adegua. Anche in Spagna sarà infatti utilizzato un pallone invernale , realizzato da Puma e valido per le partite La Liga Santander e La Liga SmartBank, in programma dal 24 ottobre 2019 al 23 febbraio del 2020. Con il nuovo slogan “Ridisegnare La Liga […] L'articolo Liga , svelato il nuovo pallone invernale firmato da Puma è stato realizzato ...

Amazon Moda e Puma lanciano Care Of : un nuovo marchio di abbigliamento in esclusiva su Amazon Moda [GALLERY] : Amazon Moda e Puma presentano Care Of: il nuovo marchio di abbigliamento disponibile in esclusiva su Amazon Moda Amazon Moda e Puma si sono uniti e hanno creato Care OF, brand di abbigliamento leisurewear per uomo e donna, disponibile esclusivamente su Amazon Moda. I due marchi innovativi, sinonimo di qualità e velocità, hanno progettato la nuova collezione di abbigliamento per il tempo libero basandosi sulle recensioni dei clienti e su ...