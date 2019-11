Progetto Ryder Cup – Golf a scuola | il futuro va in buca

Progetto Ryder Cup – Road to Rome 2022 : “Golf in Piazza” sbarca a Torino : Domenica 27 ottobre a Piazza San Carlo e Via Roma, dalle ore 10 alle 17, il quarto evento 2019 con postazioni di gioco e prove gratuite per tutti. Ospite d’onore il trofeo ufficiale della Ryder Cup Un “green” sotto la Mole Antonelliana. “Golf in Piazza” fa tappa a Torino per il quarto evento 2019 della “Road to Rome 2022”, la marcia di avvicinamento verso l’edizione italiana della Ryder Cup. Domenica 27 ottobre (dalle ore 10 alle 17) a ...