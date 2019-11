Prodigi – La Musica è Vita | Flavio Insinna e Serena Autieri alla guida della quarta

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 13 novembre 2019)Per il quarto anno consecutivo, su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con– La. La serata dedicata al talento esolidarietà, promossa dall’UNICEF e realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda stasera, mercoledì 13 novembre, alle 21.25, e vedràconduzione, quest’ultima giurata durante la scorsa edizione. Insieme a loro, salirà sul palco la piccola Giulia Golia, vincitricecategoria canto nel 2018 graziesua interpretazione di Mary Poppins. Com’è successo gli anni precedenti, i 9 talenti in gara saranno suddivisi in tre categorie: canto, danza e. I membrigiuria che li valuteranno saranno Arisa per il canto, Rossella Brescia e Luciano Cannito per la danza ed il Maestro Peppe Vessicchio per la. Nino ...

federicalgam : RT @alemastronardif: Buon mercoledì! La bella Alessandra Mastronardi t'aspetta questa sera a 'Prodigi - La Musica è Vita' alle 21:25 su #Ra… - zazoomblog : Prodigi - la musica è vita anticipazioni diretta dalle 21:25 - #Prodigi #musica #anticipazioni… - ColpaFavole : RT @alemastronardif: Buon mercoledì! La bella Alessandra Mastronardi t'aspetta questa sera a 'Prodigi - La Musica è Vita' alle 21:25 su #Ra… -