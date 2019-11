Prodigi - la musica è vita | edizione 2019 | diretta

Prodigi - La musica è vita - stasera mercoledì 13 novembre in prima serata tv su Raiuno : mercoledì 13 novembre, in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21:20, va in onda la quarta edizione di Prodigi La musica è vita, format incentrato su talento e solidarietà realizzato in sinergia con UNICEF ed EndemolShine Italy. A condurre la serata saranno due volti molto noti al pubblico da casa quali Flavio Insinna, presentatore dello spettacolo sin dalla seconda edizione, e Serena Autieri, presente in giuria l'anno scorso. In verità, sul ...