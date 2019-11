Prima EVA di Parmitano | obiettivo riparare il  cacciatore di antimateria

Venezia - si allaga il Consiglio regionale. Il Pd : “Due minuti Prima la Lega aveva respinto le nostre misure sui cambiamenti climatici” : A Venezia si allaga anche l’aula del Consiglio regionale del Veneto, a palazzo Ferro Fini, lungo il Canal Grande. È successo martedì sera, poco dopo una riunione: “Mai si era verificata una situazione del genere”, ha detto il presidente del Consiglio, Roberto Ciambetti. Un fatto, spiega il consigliere del Partito Democratico Andrea Zanoni, che sfiora quasi “l’ironia della sorte“, dato che poco prima il ...

Prima di Max Pezzali nessuno aveva cantato “sticazzi” per celebrare Roma : C’è chi dice che Roma non sia Gotham perché non c’è Batman, allora accontentiamoci di chi da ragazzo uccise l’Uomo Ragno. Max Pezzali da Pavia si affaccia dal Gianicolo senza parcheggiarci il suo Jovabeach e più umilmente canta il suo inno a Roma: “In questa città c’è qualcosa che non ti fa mai sent

“Sangue dappertutto”. Georgette Polizzi è ancora scioccata. Non ne aveva mai parlato Prima : Georgette Polizzi ha aperto il suo cuore a ‘Seconda vita’, il programma ideato e condotto da Gabriele Parpiglia. La puntata che vede protagonista Georgette andrà in onda mercoledì 13 novembre su Real Time. La neo moglie di Davide Tresse si è confidata con l’amico giornalista, che infatti era presente alle sue nozze da sogno, e ha rivelato anche un agghiacciante episodio che l’ha segnata per sempre e che non aveva mai raccontato prima. Dai tempi ...

Liliana Segre non riceveva 200 insulti al giorno… Prima. : Liliana Segre non riceveva 200 insulti al giorno… prima. Sabato 26 ottobre, su Repubblica, a firma di Pietro Colaprico è uscito un articolo intitolato “Liliana Segre, ebrea. Ti odio” Quegli insulti quotidiani online. All’interno cita un rapporto dell’osservatorio antisemita e sostiene che la Segre riceva 200 insulti al giorno. Il rapporto esce due giorni dopo e dice una cosa diversa; i dati si riferiscono al 2018, non al 2019. Gli episodi di ...

Cinzia Paglini - la cantante è scomparsa da venerdì. Due giorni Prima aveva detto a Barbara D’Urso : “Uno stalker mi perseguita - ho pensato al suicidio” : Mercoledì scorso, 6 novembre, era stata ospite di Pomeriggio Cinque e, a Barbara D’Urso, aveva rivelato di essere perseguitata da uno stalker e di aver pensato anche al suicidio. Poi, dal venerdì successivo, di lei si sono perse le tracce: è quanto successo alla cantante e autrice napoletana Cinzia Paglini che al momento risulta scomparsa. A dare l’allarme è stata la figlia che su Facebook ha lanciato un appello per ritrovarla: ...

“Sembri la Madonna!”. Ilary Blasi così non si era mai vista Prima. E la foto non poteva certo passare inosservata : Ilary Blasi non smette mai di stupire. Qualche ora fa lei e l’ex campione della Roma Francesco Totti erano finiti al centro dell’attenzione per un video girato da un’amica della coppia, nel quale si vedevano marito e moglie nel letto, dopo una serata trascorsa a Londra in un locale. Ora però lo scatto sorprendente è stato postato dalla stessa conduttrice televisiva e showgirl, che su Instagram ha regalato un’immagine di sé ben diversa dalle ...

La mamma di Nadia Toffa ricorda in lacrime la figlia. Mi diceva : 'Meno male che muoio Prima di te' : Nel pomeriggio di domenica 10 novembre, è stata trasmessa la nuova puntata di Domenica live, il talk show condotto da Barbara d'Urso che ha visto presentarsi, tra gli ospiti in studio, la madre di Nadia Toffa. La signora Margherita ha voluto concedere un'intervista alla d'Urso in cui ha riportato gli ultimi pensieri maturati dalla figlia e soprattutto ha voluto testimoniare come abbia influito la malattia nella vita di Nadia Toffa, cambiandola ...

ExIlva - Patuanelli : “ArcelorMittal sapeva della scadenza dello scudo penale Prima di fare l’offerta” : Arcelor Mittal era a conoscenza della scadenza del cosiddetto scudo penale a marzo 2019 al momento della presentazione della propria offerta durante la gara per l'appalto, pur "auspicando" in una nota "che si risolvesse la criticità" della mancata estensione dello scudo fino al termine dell'esecuzione del Piano Ambientale nel 2023: con queste parole il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante un'informativa urgente alla ...

Ida Platano Prima di Uomini e Donne : quanti anni aveva quando ha sposato il papà di suo figlio : Dopo Gemma Galgani, Ida Platano è sicuramente la dama del trono over di Uomini e Donne più seguita. E amata. A settembre è tornata nel parterre per incontrare l’anima gemella e, da quanto abbiamo visto nelle ultime puntate, l’ha trovata. Sempre lui, Riccardo Guarnieri, il cavaliere di Taranto con cui ha avuto una lunga e difficile storia d’amore. A maggio scorso sembrava tutto finito. Ida si era detta sicura di voler voltare definitivamente ...

Il set de Il Commissario Ricciardi si sposta a Capua - ultimo ciak per Lino Guanciale Prima de L’Allieva 3? : Il Commissario Ricciardi si trasferisce da Napoli a Taranto e infine a Capua. La città campana è la nuova location scelta dalla produzione della fiction Rai, che vedrà la luce il prossimo anno. Basata sulla saga letteraria ideata dallo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, la serie è ambientati negli anni ’30 e segue le avventure di un giovane Commissario di polizia alle prese con alcuni difficili casi irrisolti. Lino Guanciale presta il ...

Prima di Death Stranding - Hideo Kojima aveva lavorato su un gioco di consegne con protagonisti dei simpatici pinguini : Penguin Adventure è un gioco a cui Hideo Kojima ha lavorato molto Prima di Death Stranding, esattamente nel 1986. Ma cosa accomuna questi due titoli? Entrambi, a quanto pare, sono giochi che si basano sulla consegna di determinati oggetti.Il gioco è un sequel di Antarctic Adventure ed è stato il primo gioco su cui Kojima è stato in grado di lavorare con Konami. Penguin Adventure segue la storia di Penta, un pinguino che deve portare a casa una ...

NBA – Rinnovo Beal - il patron degli Wizards svela : “non voleva essere infelice come i comPrimari di LeBron ai Lakers” : Ted Leonsis fa luce sul Rinnovo di Bradley Beal: il patron degli Wizards spiega perché la guardia ha rifiutato altre destinazioni che gli avrebbero consentito maggiori possibilità di vincere Nei giorni scorso Bradley Beal ha firmato un’estensione biennale da 72 milioni complessivi con gli Washington Wizards. Una scelta importante che se da una parte ha legato un giocatore di alto livello ad una franchigia povera di talento dopo il ko di ...

Vince un milione di dollari alla lotteria : aveva già vinto un anno Prima : La fortuna è una dea bendata, ma in rarissimi casi può baciare due volte la stessa persona. È successo all’americano Rolf Rhodes, che ha vinto, come l’anno precedente, 1 milione di dollari e , per di più, alla stessa lotteria del Massachusetts.Cosa farà con questo secondo super premio? All’epoca aveva accettato di intascare subito 650 mila dollari in contanti, piuttosto che prenderne un ...

Martin Scorsese : Al Pacino aveva paura di morire Prima di vedere il film finito : Martin Scorsese è uno dei geni del cinema mondiale. Ha firmato grandi capolavori destinati a diventare immortali e si appresta a portare nelle sale The Irishman, un nuovo lavoro da molti dipinto come il “film testamento” del regista. Paolo Mereghetti l'ha incontrato e intervistato per il Corriere della Sera e dalla loro chiacchierata è emerso un ritratto sincero e disincantato del film. Il cast è di quelli stellari: se dietro le cineprese c'era ...