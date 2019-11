Previsioni astrologiche 15 novembre | Leone entusiasta | Toro egoista

Previsioni astrologiche fine settimana 16-17 novembre : Pesci romantici - Ariete litigioso : Nel fine settimana del 16 e 17 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro, mentre Mercurio ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove sarà nel segno del Sagittario ed Urano in quello del Toro. Infine Marte continuerà il suo transito in Bilancia e invece Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli per ...

Previsioni astrologiche - classifica 14 novembre : umore 'top' per Leone - Toro spossato : Giovedì 14 novembre 2019 troveremo la Luna stazionare nel segno dei Gemelli, mentre Marte sarà nell'orbita della Bilancia. Mercurio ed il Sole permarranno in Scorpione come Saturno e Plutone nel segno del Capricorno e Giove in Sagittario. Infine, Urano sarà sui gradi del Toro e Nettuno continuerà il suo moto in Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli a Gemelli e Leone, meno concilianti invece per Acquario e Toro. Sul podio 1° posto Gemelli: ...

Previsioni astrologiche - classifica 13 novembre : Vergine spossata - Pesci distratti : Mercoledì 13 novembre troviamo la Luna stazionare nel segno dei Gemelli mentre Saturno e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole e Mercurio continueranno il loro moto in Scorpione, nel frattempo Giove e Venere saranno sui gradi del Sagittario. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare nella quarta casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli alla Bilancia e ai Gemelli, meno rosee, invece, per ...

Previsioni astrologiche - classifica 12 novembre : lavoro top per Leone - routine per i Pesci : Martedì 12 novembre troviamo la Luna ed Urano stazionare in Toro mentre Marte sarà nell'orbita della Bilancia. Mercurio ed il Sole saranno sui gradi dello Scorpione come Plutone e Saturno in Capricorno e Giove, assieme a Venere, nel segno del Sagittario. Infine, il Nodo Lunare sarà nel Cancro e Nettuno continuerà il suo moto in Pesci. Di seguito la classifica dei dodici segni zodiacali per il 12 novembre. Sul podio 1° posto Leone: lavoro 'top'. ...

Previsioni astrologiche - classifica 11 novembre : Capricorno energico - Scorpione esagerato : Lunedì 11 novembre 2019 troviamo la Luna ed Urano nel segno del Toro mentre Marte stazionerà nel segno della Bilancia. Mercurio ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Nettuno che proseguirà a sostare nel segno dei Pesci. La classifica della giornata vede sul podio i nati sotto il segno del Capricorno con un pieno di energia ...

Previsioni astrologiche - classifica 10 novembre : Acquario e Cancro sul podio - Pesci 'flop' : Domenica 10 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Ariete mentre Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte continuerà il suo transito in Bilancia come Saturno e Plutone che continueranno nell'orbita del Capricorno e Giove nel segno del Sagittario. Urano permarrà in Toro, nel frattempo Nettuno sarà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Sul podio 1° posto Acquario: focosi. La domenica in casa Acquario ...

Previsioni astrologiche settimanali dall'11 al 17 novembre : amore 'top' per i Gemelli : Durante la settimana da lunedì 11 a domenica 17 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna viaggiare dal Toro (dove già staziona Urano) fino al segno del Cancro, dove già si trova il Nodo Lunare; il tutto mentre Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Invece Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Marte, infine, continuerà sull'orbita della Bilancia. Le ...

Previsioni astrologiche - classifica 9 novembre : Pesci diplomatico - Scorpione taciturno : Sabato 9 novembre 2019 troveremo la Luna stazionare in Ariete mentre Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte sarà sui gradi della Bilancia, nel frattempo Urano continuerà il suo moto in Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Di seguito la classifica delle Previsioni zodiacali del 9 novembre per i 12 segni astrologici. Sul podio 1° posto Cancro: ...

