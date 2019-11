Prevenire obesità | diabete e malattie circolatorie | come consumare ogni giorno le famose

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) In Italia solo 1 adulto su 10 consuma le raccomandate 5 porzioni di frutta e verdura giornaliere e solo la metà ne assume almeno 2. Il motivo sarebbe da ricercare nell’atteggiamento psicologico, partendo dall’autoefficacia. Motivazione, psicologia e difficoltà ad abbracciare il cambiamento per seguire nuove abitudini, queste le ragioni per cui, nonostante la certezza della bontà di un’azione, non sempre siamo portati a seguirla. Secondo la ricerca pubblicata su Nutrition Review1, sono queste le cause dietro la scarsa applicazione della regola Five a day: cinque porzioni tra frutta e verdura, equivalenti a 400 gr, che, consumate quotidianamente, aiuterebbero amolte “del benessere”. I dati confermano che, a differenza di quanto raccomandato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), solo 1 adulto su 10 in Italia ...