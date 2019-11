Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Quella di Matteoè una dichiarazione di guerra al suo ex partito: “Faremo ai dem quello che Macron ha fatto ai socialisti francesi”, dice il leader di. Ovvero assorbire parlamentari edel Partito Democratico per poi allargare al centro e alla destra moderata. In Francia a pagarne le spese furono i gollisti di Les Republicains, partito dell’ex presidente francese Francois Sarkozy, e il parti Socialiste di Oliviere Faure. In, la ‘riserva di caccia’ diè il suo ex partito, innanzitutto, e i ‘transfughi’ di Forza. Non è un caso che da Silvio Berlusconi sia arrivato, nei giorni scorsi, un forte ’altola’ al senatore di Rignano. “Una operazione di basso profilo”, l’ha definitia il Cavaliere.“Il nervosismo di alcuni ex colleghi è ...

fattoquotidiano : Ex Ilva, Renzi: “Calenda? Non sopporto chi fa polemica e sciacallaggio nei talk in cerca di visibilità” - Ferula18 : Così parlò l'infiltrato. Lo affermavamo in tanti ma i traditori eravamo noi. Il suo disegno è svelato da lui stess… - laquartarep : RT @HuffPostItalia: Polemica Renzi-dem. L'ex premier: 'Italia Viva prosciugherà il consenso del Pd'. La replica: 'Un regalo a Salvini' http… -