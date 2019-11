Pioggia torrenziale a Napoli | voragine in strada | evacuate decine di persone FOTO

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Le forti piogge hanno provocato una frana in via Masoni, in un cantiere dove erano in corso lavori sulla condotta idrica e fognaria. Circa 40 cittadini sono stati sgomberati e alcuni hanno passato la notte in. Il presidente della Municipalità: “Tragedia sfiorata”

