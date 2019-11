Pezzi Unici è davvero il perfetto mix tra racconto generazionale | dramma sociale e giallo?

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 13 novembre 2019) La Rai è pronta a sfornare un altro gioiellino che già si annuncia come un sicuro successo,. Questo è il titolo della fiction con Sergio Castellitto che prenderà il via domenica 17 novembre e che terrà compagnia al pubblico per ben sei serate quindi a ridosso della pausa natalizia dei palinsesti, almeno in termini di novità e di serialità. Il punto adesso è: siamo sicuri chesia ilmix tra? Chi segue la serialità italiana, nelle sue perle e nei suoi errori, sa ormai bene che ilfa spesso da collante a quelli che sono drammi sociali e racconti generazionali soprattutto in Rai e se negli anni scorsi ci accontentavamo di preti o suore in versione Sherlock, adesso c'è bisogno di novità e allora perché non addentrarsi in un'eccellenza italiana, l'artigianato, e usare come sfondo la bella Firenze?La ...

GioPanariello : Per caso vi ho detto che Domenica 17 novembre andrà in onda su @rai1official la fiction PEZZI UNICI?… - zazoomblog : Di pezzi unici come Clint non ne fanno più - - #pezzi #unici #Clint #fanno - MarcoFoggi : RT @GioPanariello: Per caso vi ho detto che Domenica 17 novembre andrà in onda su @rai1official la fiction PEZZI UNICI? @cinzia_th_torrini… -