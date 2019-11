Pd | su ‘Agenda Nord’ seminario area Martina | a Verona il 23 11 2

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) (Adnkronos) – Fra gli ospiti la sindacalista Franca Porto e il presidente di ConfartigianatoAndrea Bissoli. Aprirà i lavori Tommaso Nannicini mentre le conclusioni sono affidate a Maurizio. ‘Sarà un momento utile – afferma il deputato veronese del Pd Diego Zardini, tra i promotori dell’iniziativa – per confrontarci concretamente attorno a temi cruciali per i nostri territori a partire dal sostegno ai sistemi produttivi, al lavoro, alla competitività delle imprese in questa fase economica complessiva delicata”.‘Serve la massima comprensione delle istanze del nord – afferma Andrea De Maria, coordinatore di ‘Fianco a fianco’ – perché riguardano l’intero paese e questo governo deve rafforzare i suoi strumenti di analisi e confronto con i ceti produttivi del nord dopo le scelte importanti fatte con la ...

SFait79 : @AleGuerani @FPanunzi @lucianocapone È tanto semplice: non c'è nessuna questione meridionale in agenda. Le disparit… - Serbofilo2018 : Skopje, 11 nov 15:44 - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas si recherà mercoledì in visita… - FondMerloni : Appuntamento da segnare in agenda ?? 'Classifica delle principali imprese Marchigiane' - Oggi, martedì 12 Novembre… -