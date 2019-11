Parma | infortunio Gervinho | le condizioni dell’attaccante ivoriano e i tempi di recupero

Infortunio Gervinho - pessime notizie sull’attaccante del Parma : Infortunio Gervinho – Il Parma è reduce dall’entusiasmante successo in campionato contro la Roma, continua la marcia verso la salvezza, nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte infortuni. Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da riscaldamento, tecnica applicata e lavoro aerobico. ...

Infortunio Darmian - brutte notizie per il Parma : il comunicato : Infortunio Darmian – Il Parma si prepara per la partita di campionato contro il Torino, nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte infortuni. Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da un’esercitazione tattica. Yann Karamoh ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Alberto Grassi. Matteo ...