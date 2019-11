Palermo | striscione in vicolo Bernava | ' Passante ferroviario grande incompiuta' 2

Palermo : striscione in vicolo Bernava - 'Passante ferroviario grande incompiuta' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - 'Dopo 10 anni ancora incompiuto. Finite il passante ferroviario'. E' lo striscione comparso stamattina tra via Carlo D'Aprile e vicolo Bernava, a Palermo, nel punto esatto in cui si è fermato il cantiere che avrebbe dovuto completare la galleria di 60 metri Imera-Lolli

Palermo - Leoluca Orlando sullo striscione : “Un insulto alla memoria di Raciti” : “Nessun atteggiamento di esaltazione della violenza e dei violenti è tollerabile, nessuno che si sia macchiato di un reato come l’assassino di un agente di Polizia può essere indicato come modello né tantomeno come vittima. Lo striscione apparso all’esterno dello stadio Barberaè un insulto alla memoria di Filippo Raciti, e contro tale atto vanno assunti provvedimenti sanzionatori”. Lo afferma in una nota il sindaco ...

Calcio : striscione per Speziale omicida Raciti - M5S 'il Palermo prenda provvedimenti' : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - "Lo striscione comparso a Palermo e inneggiante all’omicida dell’ispettore Raciti, ucciso a Catania nel 2007 durante il derby, è vergognoso. Esprimiamo solidarietà alla famiglia Raciti ancora una volta offesa nella memoria del loro congiunto e, oltre a ringraziare semp

Palermo - striscione per la liberazione di Antonino Speziale : le parole della vedova Raciti : Ieri sera, dopo la partita del Palermo contro il Marina di Ragusa, gli ultras della ‘Curva Nord 12‘ hanno affisso uno striscione con la scritta ‘Gli ultras non dimenticano, Speziale libero‘. Antonino Speziale, condannato per l’omicidio preterintenzionale di Filippo Raciti, il poliziotto ucciso durante gli scontri tra tifosi nel derby Catania-Palermo del 2007, tornerà in libertà nel 2021. Speziale è stato ...

Calcio : striscione per Speziale omicida Raciti - M5S ‘il Palermo prenda provvedimenti’ : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – “Lo striscione comparso a Palermo e inneggiante all’omicida dell’ispettore Raciti, ucciso a Catania nel 2007 durante il derby, è vergognoso. Esprimiamo solidarietà alla famiglia Raciti ancora una volta offesa nella memoria del loro congiunto e, oltre a ringraziare sempre le forze dell’ordine per il loro prezioso lavoro, auspichiamo che la nuova proprietà del club rosanero prenda ...

Calcio : Palermo - striscione Ultras per chiedere liberazione Speziale : Palermo, 22 set. (AdnKronos) – “Gli Ultras non dimenticano, Speziale libero”. E’ la frase che si legge su un striscione della Curva Nord 12, affisso sulla cancellata dello stadio Barbera di Palermo al termine della partita di Serie D contro il Marina di Ragusa. Il riferimento è ad Antonino Speziale, il giovane tifoso del Catania condannato, ancora minorenne, per omicidio preterintenzionale per la morte ...

Calcio : Palermo - striscione Ultras per chiedere liberazione Speziale : Palermo, 22 set. (AdnKronos) – “Gli Ultras non dimenticano, Speziale libero”. E’ la frase che si legge su un striscione della Curva Nord 12, affisso sulla cancellata dello stadio Barbera di Palermo al termine della partita di Serie D contro il Marina di Ragusa. Il riferimento è ad Antonino Speziale, il giovane tifoso del Catania condannato, ancora minorenne, per omicidio preterintenzionale per la morte ...