Palermo | Dario Allegra rinominato direttore Amg Energia

Tennis - il calendario WTA 2020 : tante novità e 60 eventi in programma. Confermata la tappa a Palermo : Una stagione ricca di tornei quella del circuito WTA di Tennis, in vista del 2020. 60 eventi (ivi compresi i quattro Major e le Olimpiadi Tokyo) che non saranno facili da gestire dalle giocatrici. In un calendario fitto di impegni, vi saranno due nuovi Premier: Adelaide nella seconda settimana dell’anno e Berlino sull’erba. Per quanto riguarda i tornei International, vi saranno le nuove sedi di Bad Homburg (Germania), Lione (Francia) ...