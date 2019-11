Palermo | assolti i 38 operai denunciati da Fincantieri per lo sciopero del 2011 Fiom

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Sono stati tutti“per non aver commesso il fatto” i 38diche a luglioal Cantiere Navale diavevano partecipato a unoproclamato per il mancato arrivo di una commessa da 70 milioni di euro destinata per la ristrutturazione e la riparazione della nave da crociera Costa Romantica. E, dopo 11 giorni di manifestazione, erano stati accusati dall’azienda finendo poi a processo per danneggiamento aggravato, violenza privata e manifestazione non autorizzata. Reati nel frattempo andati in prescrizione. La sentenza di assoluzione è stata emessa dal giudice Sabrina Argiolas del Tribunale di. “Per noi si tratta di una grande vittoria – precisa l’avvocato Fabio Lanfranca, difensore dei 37iscritti alla, uno di loro nel frattempo deceduto – La sentenza riconosce l’innocenza degli ...

