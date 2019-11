Over State di Ilias Georgiadis sbarca a Roma | La fotografia riconnette l' io con il

Fca-Psa? Tavares licenzia. Subito GOverno-sindacati - state attenti! : L'analisi Fabio Pavesi/ Quel salto in avanti era nelle cose. Difficile sopravvivere in un mercato competitivo e in un business ad altà intensità di capitale come quello dell’auto se non hai le dimensioni per stare tra i primi 3-4 gruppi a livello gloabale. La fusione di Fca con Peugeot... Segui su affaritaliani.it