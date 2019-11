Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Disco verde dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l’utilizzo del, l’Ervebo, prodotto dalla casa farmaceutica Merck.Il preparato vaccinale era in sperimentazione in Repubblica democratica del Congo dall’agosto 2018, quando era stata confermata un’epidemia di febbre emorragica. L’uso delsecondo gli esperti avrebbe aiutato a contenere la diffusione delnelle regioni nord-orientali.Secondo l’agenzia Onu per la salute, esistono “evidenze sufficienti a confermare l’efficacia del farmaco”. Un giudizio in linea con quello dell’Agenzia europea per i medicinali (ema), che ha aperto la strada ieri all’zione delda parte dell’Ue.In Congo sono circa 2 mila i casi di morte perconfermati e migliaia le dosi disomministrate agli ...

repubblica : L'Oms approva il primo vaccino mondiale contro il virus Ebola [aggiornamento delle 12:38] - fabiobellentani : RT @HuffPostItalia: Oms approva primo vaccino contro il virus Ebola - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Oms approva primo vaccino contro il virus Ebola -