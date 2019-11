Offerta Gamestop PS5 imperdibile | già supersconto di 250 euro | i dettagli

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Aspettarsi un'PS5 già in questo momento storico videoludico potrebbe sembrare fin troppo affrettato, ma c'è chi non la pensa così. A distanza infatti di oltre un annetto dall'uscita effettiva della nuova piattaforma di gioco marchiata Sony, i vertici della catena di distribuzione di videogiochi alo hanno pensato bene di stuzzicare adeguatamente i propri clienti con una promozione che mira a spingere ulteriormente le vendite di PS4 Pro e di fidelizzare gli utenti in vista della next gen. L'PS5 che vi riportiamo questa mattina vede infatti il colosso proporre un doppio upgrade ai propri clienti. Riportando infatti la propria PS4 (assieme a due giochi validi per la promozione), si potrà ottenere una nuova e fiammante PS4 Pro a soli 129.98€, per godere al meglio di tutte le ultime esclusive che si frapporranno tra oggi e il Day One della ...

