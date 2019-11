Nuova ondata di Maltempo sulla Penisola | ancora pioggia | vento forte e neve a quote basse

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Roma - Si sarà appena esaurita la pesanteperturbata che ha colpito due terzi d'Italia che unaintensa perturbazione in arrivo dall'Atlantico determinerà un brusco peggioramento giovedì a partire dal Nordovest, zona fino ad ora non interessata dal. METEO GIOVEDÌ. Un'intensa perturbazione proveniente dalla Francia determinerà un peggioramento al Nordovest con nubi in rapido aumento su Piemonte e Valle d'Aosta e nevicate dagli 800/1000m in intensificazione dal pomeriggio e in serata con fenomeni che diverranno intensi e limitein calo fino adi fondovalle, a tratti anche in pianura su Cuneese e Torinese. Contemporaneamente si estenderanno alle Alpi lombarde ed entro sera al settore dolomitico, dagli 800/1100m. Oltre i 1500m attesi accumuli difresca fino a 60/80cm su alto Piemonte ed est Valle d'Aosta. ...

