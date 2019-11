Non c’è due senza tre | Fastweb Mobile chiude il 2019 con l’ennesima rimodulazione dei

Google Family Link - adolescenti in rivolta contro i genitori e la loro “app del demonio” : “Vergogna - Non c’è più libertà” : La chiamano la “app del demonio”, ma satana non c’entra nulla. La mini rivolta online di parecchi adolescenti riguarda Family Link, una app “parental control” lanciata sul mercato da Google. Letteralmente un marchingegno alla Orwell che permette ai genitori di controllare la navigazione dei propri figli. Lo ha raccontato il sito hwupgrade.it facendo un bel carotaggio dei commenti online sia di adolescenti che di adulti. Intanto cosa permette di ...

Ilva - Mose - Alitalia : il Paese bloccato in un mondo che Non c’è più : (Foto: Matteo Chinellato/Ipa) Il Mose, il capolavoro ingegneristico progettato negli anni Ottanta che doveva essere pronto tre anni fa per proteggere Venezia e invece stiamo ancora aspettando, è forse il più efficace paradigma di come (non) funzionino le cose in Italia. Per un’impresa che riesce ce ne sono dieci che accumulano negli anni centinaia di varianti, aumento dei costi, indagini e arresti di peso perché si fanno magneti della corruzione ...

Venezia affonda - e il Mose Non c’è : 7 miliardi buttati per vedere San Marco allagata : Il sistema di paratie per proteggere Venezia dall'acqua alta è stato pensato negli anni 80, iniziato nel 2003 e avrebbe dovuto essere pronto tre anni fa. Nel mezzo, 7 miliardi di spesa, maxi inchieste per corruzione e ritardi a non finire. Eccolo qua, con la Basilica di San Marco allagata e due morti, il risultato della nostra inefficienza.Continua a leggere

Giulia De Lellis in lite con Belen Rodriguez : “Il vero motivo” (e Non c’entra Andrea IanNone) : Lo sfogo social di Giulia De Lellis è arrivato come un fulmine a ciel sereno su Instagram. Qualche giorno fa la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi influencer seguitissima (senza contare che il suo primo libro è subito balzato in testa alle classifiche) ha destabilizzato tutti i suoi follower quando sul suo Instagram è apparsa la Storia in cui era a dir poco furiosa. E ‘minacciosa’. “Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di ...

Alessia Marcuzzi - compleanno su Instagram con le amiche. Ma il marito Non c’è : Buon compleanno ad Alessia Marcuzzi. La bellissima conduttrice, infatti, ha compiuto 47 anni e, per l’occasione, ha ricevuto un regalo speciale. A farglielo, però, non è stato il marito Paolo Calabresi Marconi, ma altre figure importanti della sua vita: le sue migliori amiche. Alessia Marcuzzi, così, per festeggiare il compleanno, ha trascorso alcune ore ammirando capolavori d’arte alla Galleria d’arte di Palazzo Colonna e cenando con amici e ...

C’è Juve-Milan - Ronaldo a rischio forfait : “Nulla di grave - ma Non so se recupera” : Domani sera il Classico italiano allo Stadium, il tecnico Sarri può recuperare De Ligt e non si fida dei rossoneri: «Sono una buona squadra, servirà maggiore intensità difensiva»

Non c’è pace per Allan - blitz in casa per il calciatore del Napoli : furto dai ladri : Non è sicuramente un buon momento per il centrocampista del Napoli Allan, nel dettaglio il calciatore è finito nel mirino dei tifosi azzurri dopo le ultime vicende in seguito alla partita di Champions League contro il Salisburgo, il calciatore accusato di essere uno dei protagonisti della ‘rivolta’ dei calciatori contro la dirigenza con la squadra che ha rifiutato il ritiro imposto dalla società. Intanto nuova disavventura per ...

Infortunio Zaza - Non c’è pace per il Torino : le condizioni e i tempi di recupero : Infortunio Zaza – Si allunga la lista degli infortunati del Torino. Si sono aggiunti oggi anche Simone Zaza, fermato da un trauma distorsivo alla caviglia sinistra riportato nell’allenamento di oggi al Filadelfia, e Vittorio Parigini, che accusa un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Gli altri indisponibili per la trasferta di domani a Brescia sono Baselli, Bonifazi e Iaqo Falque. OUT Zaza: LE SCELTE DI MAZZARRI Per ...

CorSera : Non c’è solo Davide Ancelotti. I “figli di” negli staff dei padri allenatori : Da quanto è emerso negli ultimi giorni, i giocatori del Napoli mal digeriscono la presenza, nello staff di Carlo Ancelotti, di alcuni suoi familiari. Nella fattispecie il figlio trentenne Davide, vice allenatore, e il genero nutrizionista, Mino Fulco. Ma l’allenatore del Napoli non è il primo ad affidare compiti di responsabilità ad un suo familiare nel proprio staff, scrive il Corriere della Sera. “Che questo avvenga per stima ...

Gazzetta : Edo viene visto come figlio del padrone - Non c’entra il nepotismo : La Gazzetta dello Sport chiama in causa lo studio del World Economic Forum ripreso dal Guardian. Lo studio sostiene che in Italia la percezione di nepotismo sia superiore agli altri Paesi occidentali. Che si avvicini a quella – altissima – dello Zambia. Non rientra però in questo tema il caso di Edoardo De Laurentiis a Napoli. Scrive la rosea: Il problema, nel suo caso, non è il nepotismo in senso classico. Piuttosto la percezione ...

Ex Ilva : Furlan - ‘piano B Non c’è - obbligare Mittal a riaprire trattativa’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Il Governo faccia un decreto sullo scudo penale per non dare alcun alibi ad ArcelorMittal. Il piano b non c’è, c’è obbligare l’azienda a riaprire la trattativa per rispettare l’accordo fatto con l’allora governo e con Cgil, Cisl e Uil”. Così il leader della Cisl, Annamaria Furlan al termine dell’incontro a Palazzo Chigi sull’ex Ilva.L'articolo Ex Ilva: ...

Lazio – Inzaghi Non cerca scuse : “il mancato rigore pesa - ma c’è da fare mea culpa” : La sincerità di Simone Inzaghi dopo il ko di oggi in Europa League della Lazio contro il Celtic La Lazio si trova adesso ad un passo dall’eliminazione dall’Europa League: la sconfitta di questa sera, contro il Celtic, lascia l’amaro in bocca a tutti i tigosi biancocelesti. Un ko che pesa molto e che non può lasciare soddisfatto Simone Inzaghi: “l’episodio del mancato rigore pesa, era clamoroso. Ci avrebbe ...

Esplosione Alessandria - Non c’è “movente significativo” : “Chi l’ha fatto voleva uccidere” : "Chi l'ha fatto, lo ha fatto per uccidere", ha detto il procuratore di Alessandria Enrico Cieri facendo il punto sulle indagini relative all'Esplosione di Quargnento che ha causato la morte di tre vigili del fuoco. “È chiaro che il gesto non si inquadra in ripicche di vicinato, ma è ben più grave", ha aggiunto il magistrato affermando che al momento un movente significativo non c’è.Continua a leggere

Esplosione Alessandria - le indagini sulla morte dei 3 Vigili del Fuoco : “esplosione voluta per uccidere - ma al momento Non c’è movente. Seguiamo più piste” : “Chi l’ha fatto, lo ha fatto per uccidere“: cosi’ il procuratore di Alessandria Enrico Cieri, che questa mattina ha fatto il punto sulle indagini relative all’Esplosione di Quargnento che, nella notte tra lunedi’ e martedi’, ha causato la morte di tre Vigili del Fuoco. “E’ chiaro che il gesto – aggiunge il magistrato – non si inquadra in ripicche di vicinato, ma e’ ben ...