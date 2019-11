Nissan X-Trail - Arriva il kit Salomon per la Suv

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Dedicato agli escursionisti incalliti, ma anche, semplicemente, alle famiglie che vanno in vacanza. Laha introdotto per la X-uno specifico kit realizzato in collaborazione con la. Si può applicare agli allestimenti N-Connecta e Tekna ed è offerto senza costi aggiuntivi. Zaino in spalla. Lequipaggiamento prevede barre al tetto e un set di borse da viaggioProlog70 dalla capienza di 70 litri ciascuna. Questa specifica versione della Suv, poi, si riconosce per alcuni dettagli estetici, come i badge(presenti sia sulla carrozzeria sia negli interni) e per il trattamento cromato delle calotte specchi e della parte inferiore del portellone.

