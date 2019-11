Niente Juventus anche su Football Manager | si chiamerà Zebre

Juventus - frattura della cartilagine della decima costola : Niente Nazionale per Matuidi : Ieri sera Blaise Matuidi, nel corso del secondo tempo della gara contro il Milan, ha chiesto il cambio dopo aver accusato un dolore al costato. Al termine della partita il centrocampista della Juventus è stato immediatamente portato al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti. Infatti, il giocatore era parecchio sofferente e per questo motivo lo staff medico bianconero ha voluto subito capire di che cosa si trattava. Per lui non sono ...

Teotino : “Perciò vince la Juventus - perché Mandzukic va fuori squadra e nessuno dice Niente” : Oggi sul Mattino c’è un’analisi di Gianfranco Teotino. Sulla differente forza della Juventus rispetto ad altri club, ovviamente a partire dal Napoli. Poi dice che vince sempre la Juventus. Per forza. Certe cose lì non accadono. Nemmeno a livelli meno scioccanti. Prendete Mandzukic: è passato in un amen da essere pupillo dell’allenatore (Allegri) e idolo dei tifosi, a scarto che non si può neanche allenare con i compagni. Non un ...

Inter - Conte alza la voce : “Niente paragoni con la mia Juventus - non avevamo la Champions. Scudetto? Solo aspetto mediatico” : Antonio Conte non vuole paragoni con il suo primo anno alla Juventus e glissa sull’ipotesi scudetto: l’allenatore dell’Inter vuole una squadra concentrata e compatta a caccia del miglior risultato possibile Il primo posto sembrava ormai raggiunto, poi Critiano Ronaldo ci ha messo lo zampino permettendo il controsorpasso alla Juventus. È un’Inter che vola ad alta quota, sogna la vetta della classifica e dimostra di ...

Juventus – Niente trasporto in ospedale per Higuain : gli aggiornamenti sulle condizioni dell’argentino : Punti di sutura in infermeria per Higuain: non è stato necessario il trasporto in ospedale Niente ospedale per Higuain: arrivano buone notizie dopo lo scontro terribile col portiere del Lecce Gabriel. Soccorso in campo, l’argentino ha continuato a giocare nell’anticipo di oggi della nona giornata di Serie A, per poi accusare dei capogiri a fine match. Se in un primo momento, secondo alcune voci, Higuain era in viaggio verso ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic sarebbe vicinissimo allo United : Niente Milan o Inter : La notizia più importante di oggi per il Calciomercato della Juventus arriva dalla Spagna e riguarda Mario Mandzukic. L’attaccante croato, ormai fuori dal progetto tecnico bianconero, è sempre più vicino alla cessione che potrebbe avvenire già nei primi giorni di gennaio. Queste sono infatti le giornate giuste per trovare una nuova sistemazione all’attaccante e secondo il sito spagnolo todofichajes.com dovrebbe essere il Manchester United la ...

Mercato Juventus : Niente mezz’ala - arriva il nuovo trequartista : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus starebbe analizzando attentamente il da farsi in vista della prossima e imminente sessione invernale. La sensazione è che Paratici voglia completare il centrocampo con una figura di qualità e tecnica, ideale per il gioco di Sarri. Se in un primo momento Rakitic pareva esser la soluzione ideale, la società bianconera potrebbe valutare l’idea di ...

Juventus - Niente trasferimento in Qatar per Mario Mandzukic : trattativa quasi definitivamente saltata : L’attaccante croato difficilmente lascerà la Juventus per trasferirsi in Qatar, sono sorti infatti alcuni problemi che hanno fatto saltare la trattativa Mario Mandzukic non lascerà la Juventus, è infatti quasi definitivamente saltata la trattativa per il trasferimento dell’attaccante croato in Qatar. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’operazione si è arenata per le condizioni economiche del contratto e per alcuni ...