NBA – James Harden | mani caldissime ad inizio stagione | 37 3 punti di media | mai nessuno

Risultati NBA – Sorridono i Lakers di LeBron James - questa volta Gallinari non basta : Oklahoma ko : Gallinari non basta agli Oklahoma City Thunders, vittoria per i Los Angeles Lakers di LeBron James: i Risultati delle partite NBA della notte italiana Una notte ricca di sfide NBA. Si parte subito con la vittoria degli Indiana Pacers sugli Oklahoma City Thunder per 111-85. I padroni di casa sono stati trascinati da Warren e Brogdon, a referto rispettivamente con 23 e 20 punti, mentre ai Thunder non è bastato un buon Gallinari, miglior ...

NBA – LeBron James contro il load management : “se sto bene gioco! Ai Cavs Tyronn Lue voleva farmi riposare ma…” : LeBron James esprime il suo parere contrario contro il load management: il 23 dei Lakers vuole giocare ogni partita se sta bene fisicamente Il load management è attualmente un argomento piuttosto caldo in NBA: è giusto far riposare i top player in alcune partite, sacrificando lo spettacolo e la gioia dei tifosi per averli più in forma nelle fasi calde della stagione? La discussione divide in due l’opinione pubblica. LeBron James si è ...

NBA – LeBron James - la terza tripla doppia consecutiva è record : e sui social zittisce gli hater! : LeBron James firma la terza tripla doppia consecutiva: a 34 anni il ‘Re’ è ancora dominante e zittisce gli hater sui social La stagione 2018-2019 dei Los Angeles Lakers è stata un caso, un incidente di percorso da non ripetere più. LeBron James sembra seriamente intenzionato a convicere tutti. Il nativo di Akron ha iniziato la stagione in maniera stratosferica, guidando L.A. in vetta alla Conference a suon di prestazioni da ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (6 Novembre). Vince Gallinari - sconfitta per Belinelli. LeBron James trascina i Lakers : Sono sei le partite della notte NBA. Scendeva in campo Danilo Gallinari, che ha messo a referto 16 punti nel successo dei suoi Oklahoma City Thunder contro gli Orlando Magic per 102-94. Per OKC si tratta della terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva, ottenuta grazie anche ai 24 punti di Shai Gilgeous-Alexander e ai 20 di Chris Paul. E’ crisi ormai aperta, invece, per i Magic, che si trovano ad affrontare la terza sconfitta ...

Risultati NBA – LeBron James e i Lakers non si fermano più - Oklahoma si gode un Gallinari formato maxi : stecca Belinelli : I Lakers inanellano la sesta vittoria consecutiva vincendo sul parquet dei Bulls, ottimo successo per i Thunder di Gallinari mentre steccano gli Spurs di Belinelli Prosegue la cavalcata dei Los Angeles Lakers nella Western Conference, i giallo-viola trovano la sesta vittoria consecutiva contro i Chicago Bulls, imponendosi con il risultato di 112-118 e mantenendo la vetta della classifica. Raffaele Marone Ennesima grande prestazione di ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (4 novembre) : LeBron James e Luka Doncic trascinano Lakers e Mavericks a suon di triple doppie : notte con sei partite, quella che ha caratterizzato la NBA nelle scorse ore, con due grandi protagonisti. Andiamo a scoprire tutto. LeBron James è autentico trascinatore dei Los Angeles Lakers nel quinto successo consecutivo della franchigia gialloviola. I San Antonio Spurs cedono in casa 96-103 senza riuscire a recuperare il -13 dell’intervallo. Per il numero 23 losangelino, nonostante lo 0/6 da tre, c’è la tripla doppia da 21 ...

Risultati NBA – LeBron James abbatte San Antonio - Leonard fa felici i Clippers : Doncic esalta Dallas : LeBron James tracina i Lakers al successo contro San Antonio, i Dallas Mavericks sorridono con Doncic mentre Leonard fa felici i Clippers Il successo esterno dei Lakers, il sorriso casalingo dei Clippers e la splendida vittoria di Miami. Tante emozioni nella notte NBA appena conclusa, capace di tenere incollati davanti alla tv milioni di telespettatori. Si comincia con la netta prova di forza di Indiana che, davanti al proprio pubblico, ...

Risultati NBA – Harden questa volta non basta - ancora ko gli Warriors : LeBron James trascina i Lakers : Una notte di puro spettacolo con l’NBA: ko Warriors e Spurs, James Harden questa volta non basta L’NBA regala sempre spettacolo! Dopo la spaventosa notte di Halloween, i campioni della palla a spicchi sono scesi sul parquet per una serata mozzafiato. Ad aprire le danze nella notte italiana è stata la sfida tra Brooklyn Nets ed Houston Rockets, che ha visto i padroni di casa trionfare per 123-116, trascinati dai 27 punti e 12 ...

NBA – Notte di Halloween da paura : LeBron James diventa LeDward Mani di Forbice [FOTO] : Che paura con LeBron James: il cestista dei Lakers diventa LeDward Mani di Forbice per la Notte di Halloween La Notte di Halloween è arrivata e tutto il mondo è pronto per celebrare questa festa di origine celtica, tradizionale negli Stati Uniti, ma ormai famosa a livello globale. Arrivano proprio dagli States le prime foto macabre: in una serata di ‘riposo’ LeBron James si è dedicato ad un travestimento da paura. Il cestista ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (29 ottobre) : 40 punti di James Harden trascinano i Rockets contro OKC (Gallinari 17). Ok gli Spurs di Belinelli - ko i Pelicans di Melli : Molte le cose da raccontare in questa notte NBA, ricca come al solito di spunti anche grazie alle 11 partite che si sono giocate. Vincono sul filo di lana i Detroit Pistons, che superano gli Indiana Pacers per 96-94 con tiro dell’overtime sbagliato da T.J. Warren. I Pistons raccolgono 19 punti e 12 rimbalzi da Christian Wood e 18 con 18 da Andre Drummond, mentre non bastano ai Pacers i 21 e 14 di Domantas Sabonis e i 15 con 11 assist ...

NBA – Fiamme a Los Angeles : anche LeBron James tra le decide di migliaia evacuate dalle abitazioni : anche LeBron James tra le persone costrette a lasciare le abitazioni a casa di incendi a Los Angeles Paura a Los Angeles a causa di una serie di incendi che stanno costringendo le autorità a mettere in sicurezza gli abitanti, facendoli evacuare dalle loro abitazioni. Tra le decine di migliaia di persone che hanno dobuto lasciare le loro case c’è anche LeBron James, che ha twittato un messaggio importante dopo la partita allo Staples ...