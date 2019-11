NBA 2019-2020 | i risultati della notte 13 novembre Lakers ok con i Suns | brivido

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Otto le partite di questaNBA, ancora in bilico tra soluzioni sulla sirena o quasi e partite dominate. Andiamo a vedere l’accaduto. Il dominio è quello degli Indiana Pacers, che travolgono per 111-85 gli Oklahoma City Thunder con 23 punti di TJ Warren, 20 di Malcolm Brogdon e la doppia doppia da 18 e 18 rimbalzi di Domantas Sabonis. Danilo Gallinari è il miglior realizzatore dei Thunder con 14 punti in 24 minuti e poc più. La sfida decisa (quasi) sulla sirena vede i Philadelphia 76ers scampare alla sconfitta in casa contro i Cleveland Cavaliers (98-97), grazie alla doppia doppia da 27 punti e 16 rimbalzi di Joel Embiid condita dalla schiacciatavittoria a 13 secondi dalla fine. Ai Cavs non bastano i 20 di Jordan Clarkson (dalla panchina) e Kevin Love. Privi per questadi Derrick Rose e Blake Griffin, i Detroit Pistons cedono ai Miami Heat per 117-108. I ...

