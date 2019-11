Napoli | offerta di Al Thani 560 milioni di euro per convincere De Laurentiis

Napoli - voci su una offerta da 560 milioni di Al-Thani : L’emiro del Qatar Al-Thani avrebbe fatto un’offerta da 560 milioni di euro ad Aurelio De Laurentiis per l’acquisto del Napoli. Lo riporta l’edizione online del quotidiano inglese Daily Mail. Le presunte trattative con possibili acquirenti arabi sono spuntate spesso negli ultimi anni senza però concretizzarsi, ma secondo il quotidiano inglese stavolta De Laurentiis potrebbe cedere. […] L'articolo Napoli, voci su una ...

Lo sceicco Al-Thani vuole il Napoli! Offerta da mezzo miliardo : il proprietario del PSG tenta De Laurentiis : Dall’Inghilterra arriva un clamoroso rumor di mercato: lo sceicco Al-Thani, già proprietario del PSG, sarebbe pronto ad offrire oltre mezzo miliardo per rilevare il Napoli da De Laurentiis L’ambiente Napoli non sta vivendo il suo momento migliore. Dopo la crisi di prestazioni e risultati, l’ammutinamento dei giocatori contrari al ritiro e alcuni episodi di criminali che hanno fatto allontanare le mogli di alcuni titolarissimi, la ...

Napoli - la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra : offerta pazzesca dello sceicco Al Thani! : La notizia è di quelle destinate a far discutere. In un momento delicato per la Napoli calcistica, con gli ultimi risultati deludenti susseguenti alla spaccatura tra società e squadra, ecco arrivare una notizia che scuote tutto l’ambiente partenopeo. Dall’Inghilterra lanciano infatti la bomba: il ricchissimo sceicco Al Thani (proprietario del PSG) avrebbe offerto 560 milioni all’attuale patron azzurro Aurelio De ...

Napoli - contatti avviati con Mertens e Callejon per il rinnovo dei contratti : i dettagli dell’offerta : Il club azzurro ha già presentato un’offerta sia al belga che allo spagnolo, che dovranno adesso dare una risposta a De Laurentiis Il Napoli ha già avviato le trattative per i rinnovi di Dries Mertens e José Maria Callejon, i cui contratti sono entrambi in scadenza nel giugno 2020. AFP/LaPresse Centrali nel progetto tecnico di Ancelotti, i due giocatori hanno ricevuto la prima proposta di prolungamento da parte della società: un ...

Calciomercato Napoli - la Roma spara basso per Hysaj : De Laurentiis rifiuta la prima offerta : Calciomercato Napoli, la Roma spara basso per Hysaj: De Laurentiis rifiuta la prima offerta Calciomercato Napoli Hysaj| Secondo alcune indiscrezioni riportate da AreaNapoli, la Roma avrebbe fatto capire al Napoli di essere interessata al calciatore per gennaio, la cifra ventilata è quella di 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta molto bassa da Aurelio De Laurentiis, a queste condizioni il presidente del Napoli non libererà il proprio ...