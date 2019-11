MotoGp – La Yamaha a Valencia con le idee chiare | Meregalli svela | “manterremo il nostro

MotoGp – Vinales super motivato a Valencia : “voglio essere la prima Yamaha in classifica e…” : Maverick Vinales arriva a Valencia con un grande carico di motivazione: le parole dello spagnolo alla vigilia dell’ultimo appuntamento della stagione Domenica si conclude la stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti a sfidarsi sul circuito di Cheste per l’ultima vittoria dell’anno, ma anche per il terzo posto iridato ed il titolo a squadre. Reduce dalla vittoria in Malesia, Vinales arriva a Valencia con grande ...

MotoGp - Maverick Vinales corteggiato dalla Ducati per il 2021. Ma una Yamaha competitiva potrebbe mutare gli scenari : Fino a qualche mese fa il mercato piloti in MotoGP parlava di tanti nomi, ma il suo veniva sempre messo in secondo piano. Maverick Vinales, perchè stiamo parlando del pilota nativo di Figueres, non riusciva a venire a capo della sua M1. Le prestazioni dell’ex Suzuki lasciavano molto a desiderare, e in casa Yamaha iniziavano a nascere forti dubbi a livello dirigenziale. Lo spagnolo ha spazzato via tutto con un cambio di marcia notevole, nel ...

MotoGp - GP Valencia 2019 : Marc Marquez preoccupato dalla crescita della Yamaha. Ma di un maggiore equilibrio beneficerebbe l’intero sistema : “A.A.A. cercasi alternativa a Marc Marquez disperatamente“. Può far ridere e non si vuol di certo fare annunci di questo genere. Tuttavia, nel prossimo weekend (15-17 novembre), il Mondiale 2019 di MotoGP chiuderà i battenti e alla voce dominatore è Marchiato a fuoco il nome dell’asso nativo di Cervera. Otto titoli mondiali, 395 punti in classifica generale, 11 vittorie e 17 podi (15 consecutivi) nei 18 round disputati sono uno ...

MotoGp - GP Valencia 2019 : Valentino Rossi è l’ago della bilancia del mercato. Se continuerà oltre il 2020 - sarà in Yamaha : La stagione 2019 del Motomondiale sta per immettersi nel weekend del GP di Valencia, l’ultimo emozionante capitolo del suo lungo cammino e l’inverno arriverà come di consueto a regalare un po’ di riposo a team e piloti prima di cominciare a tuffarsi verso il pRossimo campionato. Nella lunga pausa dei pRossimi mesi non sono previsti gRossi sconvolgimenti di mercato per quanto riguarda i top team, con unica eccezione che riguarda ...

MotoGp : Valentino Rossi si prepara all’ultimo atto della sua peggiore stagione in Yamaha con uno sguardo verso il 2020 : Tra poco più di una settimana andrà in scena a Valencia l’ultima gara del Motomondiale 2019 ed uno dei piloti maggiormente attesi al “Ricardo Tormo” sarà senz’ombra di dubbio Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo ha disputato finora la sua peggiore stagione della carriera in Yamaha in termini di prestazioni e risultati, perciò si preannunciano fondamentali i primi weekend di gara del 2020 nella decisione di ...

MotoGp - il manager di Viñales spaventa la Yamaha : lo spagnolo pronto a lasciare Iwata nel 2021 : Le parole del manager di Viñales non promettono nulla di buono, il futuro dello spagnolo potrebbe essere lontano dalla Yamaha Finale di stagione in crescendo per Maverick Viñales, capace di ottenere in Malesia la seconda vittoria di questa tribolata stagione per la Yamaha. AFP/LaPresse Il futuro dello spagnolo però non è così definito, dopo il 2020 infatti potrebbe clamorosamente lasciare la casa di Iwata, trovandosi una nuova ...

MotoGp - Valentino Rossi un simbolo - molto più di un pilota. Yamaha pronta ad assecondare ogni volontà del pilota : Valentino Rossi più forte di una vittoria che manca da due anni e più e di un podio dal 13 aprile 2019, ad Austin? Sembrerebbe proprio di sì. Dai rumours che arrivano dal paddock pare proprio che il “Dottore” di appendere il casco al chiodo non ne abbia alcuna intenzione e l’ottima prova in Malesia (quarto posto) lo ha un po’ confortato. Di fatto, la Yamaha, sotto certi aspetti, potrebbe essere rappresentata come una ...

MotoGp - fulmine a ciel sereno in casa Yamaha : il team di Iwata scarica a sorpresa un proprio pilota : Il team giapponese ha preso una decisione a sorpresa dopo le dichiarazioni delle ultime settimana, appiedando senza preavviso Jonas Folger Non sarà Jonas Folger il collaudatore della Yamaha nella prossima stagione, un fulmine a ciel sereno per il pilota tedesco che attendeva in questi giorni il contratto per firmarlo. Niente da fare invece, il team giapponese ha cambiato completamente idea, sconfessando anche Maio Meregalli che, in ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : Andrea Dovizioso - un terzo posto che non può bastare. Ducati ancora lontanissima da Yamaha e Honda : Il Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP riporta parzialmente il sorriso a Ducati ed Andrea Dovizioso. Il romagnolo ha saputo conquistare un terzo posto brillante, dopo essere scattato dalla decima casella della griglia, ma un risultato simile, per quanto positivo, non può certo far stappare lo champagne al pilota nativo di Forlimpopoli. Per quale motivo? La speranza di tutto il team di Borgo Panigale era di arrivare a questo punto della ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : Valentino Rossi è vivo! Quarto posto di sostanza : se il motore Yamaha fosse più performante.. : Valentino Rossi batte un colpo e si ritrova competitivo ed in lotta per il podio fino alla fine in un Gran Premio della Malesia 2019 lineare nel suo svolgimento e dunque molto significativo. Il “Dottore” ha disputato una gara molto solida e costante in controtendenza rispetto all’andamento della sua stagione, riuscendo ad essere molto efficace fin dal primo giro per poi non subire un eccessivo degrado della gomma posteriore ...

MotoGp - Viñales in estasi : “volevo la vittoria e me la sono presa. Io punto di riferimento in Yamaha? Ecco cosa dico” : Lo spagnolo si gode il successo ottenuto in Malesia, esprimendo la propria soddisfazione per aver battuto il cannibale Marquez Seconda vittoria in stagione per Maverick Viñales, abile a riportare la Yamaha davanti a tutti in Malesia dopo nove anni, quando fu Valentino Rossi a vincere a Sepang. Lo spagnolo domina letteralmente la gara asiatica, chiudendo con due secondi di vantaggio sul cannibale Marquez, oggi costretto ad accontentarsi del ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : il gambero Ducati. Una crisi tecnica sempre più evidente per la scuderia di Borgo Panigale : Yamaha e Honda di un altro pianeta : L’ultima vittoria risale al GP d’Austria (11 agosto), nelle ultime sei gare sono arrivati soltanto due podi (secondo posto ad Aragon, terza piazza in Giappone), l’involuzione tecnica del mezzo è sotto gli occhi di tutti e innegabile. Andrea Dovizioso chiuderà il Mondiale MotoGP al secondo posto, primo degli umani alle spalle dell’inarrivabile Marc Marquez ma negli ultimi tre mesi la scuderia di Borgo Panigale è ben ...