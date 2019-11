MotoGp – Dovizioso a Valencia per chiudere in bellezza | “confido nel buon lavoro che

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 13 novembre 2019)ottimista e fiducioso per l’ultima gara della stagione: le parole del forlivese della Ducati alla viglia del Gp diE’ tutto pronto aper l’ultimo round della stagione 2019 di. I piloti scenderanno in pista per l’ultima battaglia dell’anno, che si prospetta unica e spettacolare. Marquez ha già festeggiato in grande il suo ottavo titolo Mondiale, mentreè certo del suo secondo posto, ma i due piloti, aiutati dai rispettivi compagni di squadra, hanno ancora un titolo da giocarsi, quello per squadre. AFP/LaPresse Carico e motivato,è pronto a dar battaglia a, dove l’anno scorso ha conquistato una splendida vittoria, seppur consapevole che il circuito non si adatta troppo alla sua moto: “il circuito di Cheste non è mai stato troppo facile per noi, anche se è vero che l’anno ...

auto_moto_fan : RT @corsedimoto: MOTOGP - Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci proveranno a conquistare il Mondiale per Team a Valencia. Da martedì Ducati pe… - corsedimoto : MOTOGP - Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci proveranno a conquistare il Mondiale per Team a Valencia. Da martedì Du… - zazoomblog : MotoGP GP Valencia 2019: la contraddizione Andrea Dovizioso. Più punti del 2018 mai in lotta per il Mondiale -… -