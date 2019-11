Montante | i legami con Eni | “Appalto da 15 milioni ad azienda di cui era socio occulto”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Un progetto da quasi 15di euro alla raffineria di Gela, finanziato dall’Eni nel 2013, a un’che in precedenza aveva ricevuto appalti “per somme non superiori ai 300 mila euro”. Nei numerosi atti d’inchiesta sul cosiddetto “sistema” di Antonello, condannato in primo grado (in abbreviato) a 14 anni per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, la squadra mobile di Caltanissetta descrive i “personali e diretti interessi” dell’ex presidente di Confindustria Sicilai in “attività gestite dall’Eni”. In una comunicazione di notizie di reato del 2018 gli investigatori citano la “gara d’appalto per il trattamento dei rifiuti”, vinta dalla Petroltecnica Spa, dell’imprenditore romagnolo Mario Pompeo Pivi, specializzata nel settore bonifiche e trattamento rifiuti, che operava anche nei poli petrolchimici di Priolo e Milazzo. A “fiutare” ...

