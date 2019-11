Mondiali Paralimpici Atletica Leggera – Oney Tapia medaglia d’argento nel disco

Mondiali Paralimpici Atletica Leggera – Assunta Legnante vince l’oro nel disco con record europeo : Festa azzurra ai Mondiali Paralimpici di Atletica Leggera: Assunta Legnante vince la medaglia d’oro nel disco con record europeo Assunta Legnante conquista un’altra medaglia d’oro ai Mondiali Paralimpici di Atletica Leggera! Dopo l’oro nel getto del peso ottenuto qualche giorno fa, la pluricampionessa paralimpica italiana si regala un’altra prestazione da urlo che le vale il metallo più prezioso nel lancio del ...

Atletica - Mondiali Paralimpici 2019 : Oxana Corso conquista l’argento sui 100 metri - seconda medaglia per l’Italia : A Dubai (Emirati Arabi Uniti) proseguono i Mondiali 2019 di Atletica paralimpica e arriva la seconda medaglia per l’Italia dopo l’oro di Assunta Legnante nel getto del peso. Spettacolare medaglia d’argento di Oxana Corso che non ha deluso le aspettative nei 100 metri categoria T35. La 24enne, già Campionessa del Mondo nel 2013 e argento alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, si è resa protagonista di una bella prova chiusa ...

Mondiali Paralimpici – Assunta Legnante campionessa del mondo nel getto del peso : Assunta Legnante vince la medaglia d’oro nel getto del peso dei Mondiali paralimpici: quarto titolo mondiale per l’atleta azzurra Festa azzurra ai Mondiali paralimpici! Assunta Legnante conquista la medaglia d’oro per la quarta volta consecutiva nel getto del peso F11/12. Nel torneo in corso a Dubai l’atleta azzurra stabilisce un 15.83 al quarto tentativo dopo aver già migliorato il primato stagionale alla terza ...

Bebe Vio cala il tris - fioretto d'oro in Corea ai Mondiali Paralimpici : Bebe Vio cala il tris. La fiorettista veneta conquista la medaglia d'oro nel fioretto femminile, categoria B, ai Mondiali Paralimpici in Corea

