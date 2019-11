MLB – Houston Astros | campioni sotto… accusa! Telecamere per spiare gli avversari | la

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 13 novembre 2019) GliMLB, accusati di barare dall’ex giocatore Mike Fiers: avrebbero usato dellepere ottenere informazioni sugliGlisono finiti nel bel mezzo di un caso mediatico davvero spinoso. L’ex giocatore Mike Fiers ha accusato la squadra, attuale campione in carica di MLB, di utilizzare dei metodi illegali per ottenere dei vantaggi sugli. Secondo quanto spiegato da Fiers a ‘The Athletic’, una telecamera presente nello stadio di casa dei texani, collocata in esterno centro e in asse col due catcher-lanciatore, veniva utilizzata per ottenere informazioni sul tipo di lancio che glivolevano effettuare. Le immagini, viste su dei monitor da alcuni membri del team, venivano poi segnalate ai battitori deglitramite dei colpi su dei bidoni metallici presenti in panchina: un segnale che faceva capire ...

