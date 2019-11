Miss Italia Carolina Stramare sta con l’ex tronista Mattia Marciano

Miss Italia - altro che Eros Ramazzotti : è lui il nuovo (e famoso) fidanzato. Carolina Stramare non si nasconde più : la notizia esplosiva : Il mondo del gossip torna a puntare i riflettori su Carolina Stramare, Miss Italia 2019 che circa un mese fa ha il suo storico fidanzato. In questi giorni sono state diffusi dei rumors che riguarderebbero un presunto flirt che Carolina Stramare avrebbe con Eros Ramazzotti, ma la Miss ha smentito tutto. Sul social infatti Carolina ha preso posizione riguardo alla notizia della love story con Eros. “Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato ...

Scudo penale a Mittal - inamMissibili emendamenti di Italia Viva e Forza Italia : La commissione Finanze della Camera ha giudicato inammissibili gli emendamenti presentati da Italia Viva e Forza Italia per reintrodurre lo Scudo penale per l’ex Ilva. In base a quanto si apprende la motivazione sarebbe l’estraneità di materia.Dura la reazione di Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, che punta il dito contro la presidente della commissione Finanze di Montecitorio, Carla Ruocco (M5S) che ...

Uomini e Donne gossip : tronista fidanzato con Miss Italia 2019 : Miss Italia 2019 Carolina Stramare fidanzata con Mattia Marciano di Uomini e Donne. Lo scoop Un nuovo amore per Carolina Stramare? Miss Italia 2019 ha detto addio dopo otto mesi di relazione ad Alessio Falsone (come era prevedibile) e ha trovato già conforto tra le braccia di un ex tronista di Uomini e Donne: Mattia Marciano. A lanciare la bomba è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini. Come molti ricorderanno, il dentista napoletano ...

Astaldi - il Tribunale di Roma salva il concordato (e il progetto Italia) : “Permangono i requisiti formali per l’amMissione” : Rischio scampato per Astaldi. Il Tribunale di Roma ha deciso che il piano di risanamento presentato a giugno e ammesso dai giudici fallimentari il 5 agosto, nonostante le indagini dei pm e gli esposti dell’Aduc sul suo attestatore Corrado Gatti, può andare avanti senza problemi. Oggi un collegio formato da tre giudici si è riunito in camera di consiglio in Viale Giulio Cesare e ha deliberato di respingere al mittente i dubbi dei commissari ...

Mattarella : "Morti in Missione vincolo morale per impegno Italia" : “L’esempio dei nostri caduti rappresenta un vincolo morale per la continuità del contributo del nostro Paese nei diversi ambiti: le donne e gli uomini presenti nelle diverse aree di conflitto sanno di poter contare sul concorde sostegno del popolo italiano”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini in occasione della giornata dedicata ai caduti ...

Iraq - l'Isis rivendica l'attacco agli italiani ma la Missione continua : L’allarme Jihad era scattato ben prima dell’attacco di ieri. Un allarme che investe Paesi nei quali l’Italia è impegnata sul campo- Iraq, Libano, Afghanistan, Somalia – o dove ha importanti interessi economici e geopolitici da proteggere (Libia). Ora però è davvero scattato l’allarme rosso. Ora che l’Isis ha rivendicato l’attacco ai militari italiani in Iraq, nei pressi di Kirkuk. Lo ...

Ex Ilva - i comMissari al Tribunale di Milano : “Assenza scudo non concede il recesso”. Italia Viva presenta emendamento per reinserirlo : Non ci sono le condizioni giuridiche per il recesso e lo scudo penale non è una condizione che consente di uscire dal contratto firmato da ArcelorMittal con l’amministrazione straordinaria del gruppo Ilva. È questo il cuore del ricorso con urgenza e cautelare, ex articolo 700, che verrà presentato nei prossimi giorni al Tribunale di Milano dai legali dei commissari straordinari dell’acciaieria che fu della famiglia Riva. La ...

Attentato in Iraq - quanti sono e cosa fanno i militari italiani impegnati nella Missione Prima Parthica : I soldati delle forze speciali dell’Esercito italiano rimasti feriti in Iraq sono impegnati nella missione Prima Parthica / Inherent Resolve, l’operazione della coalizione multinazionale contro lo Stato Islamico in Siria e in Iraq cui partecipano 79 paesi e 5 Organizzazioni internazionali. Il contributo italiano alla missione, iniziata il 14 ottobre 2014, prevede un impiego massimo di 1.100 militari, 305 mezzi terresti e 12 mezzi aerei. La ...

Olimpiadi 2020 - incomincia la marcia dell’Italia : i Direttori Tecnici in Missione a Tokyo - visita agli impianti : Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si avvicinano a grandi passi, mancano otto mesi alla rassegna a cinque cerchi che andrà in scena dal 22 luglio al 9 agosto. L’Italia si sta preparando per l’appuntamento più importante del quadriennio, al momento si sono qualificati 161 azzurri (81 uomini, 80 donne) in 21 discipline differenti e la marcia verso la manifestazione è già entrata nel vivo. Da domani al 15 novembre avrà luogo una missione ...

Nessuna storia tra Eros Ramazzotti e Miss Italia - Carolina Stramare smentisce : “Tutte stupidaggini” : Carolina Stramare e Eros Ramazzotti hanno una storia? È Miss Italia in persona a smentire le voci di un presunto flirt con il cantante, che da alcuni mesi ha visto finire la sua storia d’amore con Marica Pellegrinelli. Con una serie di storie pubblicate in aeroporto, Miss Italia 2019 ha chiarito la questione smentendo categoricamente quanto si sta dicendo da diverse ore sul suo conto. “Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è ...

Eros Ramazzotti e Carolina Stramare insieme? Miss Italia rompe il silenzio : “Volevo evitare - ma…” : Da quando il settimanale Spy ha lanciato l’indiscrezione del flirt tra Carolina Stramare ed Eros Ramazzotti non si parla d’altro. Nell’ultimo numero in edicola, il magazine scrive che dietro alla recente rottura di Miss Italia 2019 con il fidanzato Alessio potrebbe esserci proprio lo zampino di Eros. Secondo la rivista, infatti, non è da escludere che tra i due ci possano essere stati dei contatti e che dietro al ritorno da single della bella ...