Minaccia di far esplodere appartamento con bombole GPL | paura a Bravetta

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Roma –ieri sera, alle 20 circa, in zona, a Roma, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti in un’abitazione all’ultimo piano di un palazzo di Via degli Estensi 251/A per una fuga di gas. A provocarla, una donna di circa 49 anni che, in possesso di 2di gpl da 15 kg,va con un accendino da cucina di farl’. Secondo quanto si apprende, la stessa persona non piu’ tardi di 20 giorni fa aveva gia’ tentato un analogo gesto. La squadra dei Vigili del fuoco, la stessa di 20 giorni prima, dopo aver fatto evacuare il palazzo, ha aperto la porta dell’e ha trovato la persona in evidente stato di squilibrio con le dueaperte e con ancora l’accendino in mano. La donna e’ stata bloccata e lemesse in sicurezza. La persona e’ stata consegnata al personale della ...

monika_mazurek : RT @SkyTG24: #Roma, donna minaccia di far esplodere due bombole di gas in un palazzo - SkyTG24 : Roma, donna minaccia di far esplodere due bombole di gas in un palazzo - SkyTG24 : #Roma, donna minaccia di far esplodere due bombole di gas in un palazzo -