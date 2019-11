Milano Music Week 2019 | gli appuntamenti a Mare Culturale Urbano da segnare in agenda

Ci sarà anche il party di YO! MTV Raps tra gli eventi imperdibili della Milano Music Week 2019 : Il nuovo programma in arrivo su MTV The post Ci sarà anche il party di YO! MTV Raps tra gli eventi imperdibili della Milano Music Week 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Linecheck Music Meeting and Festival/ A Milano - dal 19 al 24 novembre : L'edizione di quest'anno è centrata sull'esplorazione della scena Musicale del Canada. Il Canada è un vero unicum tra i paesi occidentali

Torna la Music Week : perché Milano è la capitale della musica : Torna la settimana dedicata alla filiera del settore. Che ai piedi del Duomo continua a crescere: boom di pubblico ai concerti e discografia in crescita. La kermesse diventa associazione di scopo

VH1 Storytellers con J-Ax sarà l’evento di inaugurazione della Milano Music Week 2019 : Segnati questa data: lunedì 18 novembre The post VH1 Storytellers con J-Ax sarà l’evento di inaugurazione della Milano Music Week 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Mandorla Music Festival : a Milano la rassegna musicale della comunità cinese in Italia : Domenica 24 novembre ai Magazzini Generali di Milano si svolgerà la seconda edizione del “Mandorla Music Festival”, la rassegna Musicale,

Milano. Fabbrica del Vapore : al via il musical Charlie e la Fabbrica di Cioccolato : La Cattedrale di Fabbrica del Vapore si trasforma in un teatro per ospitare, dall’8 novembre, ‘Charlie e la Fabbrica di

Casting per Ariston Comic Selfie e per un video musicale da girare a Milano : Selezioni ancora aperte fino al 26 settembre per Ariston Comic Selfie che, dopo le preselezioni online, approderà al Teatro Ariston di Sanremo. Invece fino al 29 settembre è possibile candidarsi per un video musicale che verrà girato a breve a Milano. Selezioni per il talent sanremese Sono tuttora aperte le selezioni per la quarta edizione del talent Ariston Comic Selfie. Quest'anno la manifestazione prevede la partecipazione, tra gli altri, di ...

«Balliamo sul mondo» : il musical con le canzoni di Ligabue arriva a Milano : L'idea era in ballo da tempo, ma il sogno di un musical con le canzoni originali di Luciano Ligabue è diventato realtà solo adesso. Si chiama Balliamo sul mondo, è ...

Milano : rapine per acquistare base musicale - arrestati : Milano, 18 set. (AdnKronos) - Avevano aggredito brutalmente in Val Sabbia a Milano un cittadino cinese di 26 anni per sottrargli il telefono così da avere il denaro necessario per acquistare una base musicale. La polizia ha arrestato due ragazzi, un maggiorenne e un minorenne, che il 4 agosto avevan