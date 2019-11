Migranti | per la Cassazione non basta essere integrati per avere il permesso di soggiorno

Migranti - non basta l'integrazione per ottenere il permesso di soggiorno : La Cassazione dà ragione al Viminale e conferma il principio di fondo del decreto sicurezza. Salvini: "E' la migliore risposta agli ultrà dei porti aperti". L'abolizione della protezione umanitaria applicabile però solo a chi ha presentato domanda dopo l'entrata in vigore della...

Il contestato titolo ufficiale del commissario europeo che si occuperà di Migranti nella Commissione presieduta da Ursula von der Leyen cambierà : La presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha accettato di cambiare il titolo di alcuni degli incarichi della sua Commissione, tra cui quello molto contestato che era stato attribuito al commissario europeo incaricato di occuparsi dei migranti: «proteggere

Migranti violenti : per la Corte di giustizia UE non si può revocare l'accoglienza : Fa molto discutere la sentenza Haqbin (C-233/18), pronunciata il 12 novembre 2019 dalla Corte di giustizia Europea che riguarda un giovane afghano, Z.H., arrivato in Belgio come minore non accompagnato, quindi una persona vulnerabile e richiedente asilo. In sintesi, per i giudici della Corte di giustizia lussemburghese, i Migranti richiedenti asilo non possono essere espulsi da un centro d'accoglienza sebbene si rendano protagonisti di brutali e ...

Maltempo : sindaco Lampedusa - 'barche Migranti vagano fra le onde al porto - pericoloso' : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - "Il Governo nazionale intervenga al più presto e disponga la rimozione delle imbarcazioni ‘abbandonate’ a Lampedusa, perché con il Maltempo di questi giorni e le pessime condizioni del mare si sono trasformate in un pericolo per la comunità, per le infrastrutture e per

Scudo Ue per i Migranti violenti : "Non si revoca l'accoglienza" : Mauro Indelicato Fa discutere una sentenza della corte di giustizia dell'Unione Europea, secondo cui non è possibile procedere con l'espulsione da un centro d'accoglienza di migranti che si rendono protagonisti di episodi violenti: "Garantire sempre condizioni di vita dignitose al richiedente asilo", questa la motivazione È una sentenza destinata a far discutere quella della corte di Giustizia dell’Ue, la quale ha asserito che “gli ...

Austria - Kurz annuncia l’avvio di trattative con i Verdi per la formazione del nuovo governo : “Non sarà facile”. I nodi Migranti e lavoro : Oltre 40 giorni dopo le elezioni politiche, Sebastian Kurz annuncia l’avvio di trattative con i Verdi per la formazione del nuovo governo Austriaco. L’inversione a U del leader dei popolari, dopo il fallimento della sua precedente coalizione con l’estrema destra, è resa obbligata dal risultato delle urne e dalla decisione della stessa Fpö di rimanere all’opposizione. Lo stesso Kurz ha ammesso che trovare un accordo con i Verdi, ...

Migranti - ‘Malta e Guardia Costiera libica hanno accordo segreto per fermare gli arrivi’. Fonte : ‘Da 1 anno segnaliamo barche a Tripoli’ : C’è un accordo segreto tra Malta e Guardia Costiera libica per intercettare e riportare nel Paese nordafricano i barconi di Migranti diretti verso La Valletta. A rivelarlo è il Sunday Times of Malta, secondo cui le Forze Armate maltesi, inclusa la Marina, si occupano di intercettare le imbarcazioni e di segnalarle a Tripoli che, con le navi di pattuglia, andrebbero a recuperare i Migranti riportandoli nei centri di detenzione in Libia. ...

Migranti - Di Maio : "Grazie alla Germania - è un esempio per gli altri Paesi" : Luigi Di Maio in passato, anche da ministro (del Lavoro e dello Sviluppo economico) e da vicepremier, non ha mai risparmiato bordate contro la Germania, così come contro la Francia. Parigi e Berlino sono sempre state viste dal M5S come parte del sistema di quei "poteri forti" da odiare. Ora che è ministro degli Esteri, invece, la musica sta cambiando e il leader del pentastellati oggi ha pubblicamente ringraziato la Germania perché è sempre ...