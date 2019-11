Mercoledi 13 Novembre sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - mercoledì 13 novembre 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con «Chi l’ha visto?» : Federica Sciarelli Rai1, ore 21.35: Prodigi – La musica è vita Per il quarto anno consecutivo si rinnova su Rai1 l’appuntamento con Prodigi – La musica è vita, la prima serata dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF ed EndemolShine Italy. Conduttori della quarta edizione saranno Flavio Insinna e Serena Autieri, già giurata lo scorso anno. Sul palco, con loro, ci sarà anche la piccola Giulia Golia, ...

Allerta Meteo - il Maltempo continua : Scuole Chiuse anche Mercoledì 13 Novembre in molti Comuni – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – Il Maltempo che sta colpendo l’Italia per l’azione del Ciclone Mediterraneo, non si esaurirà nelle prossime ore: proseguirà intensamente anche domani, Mercoledì 13 Novembre, come specificato nelle Previsioni Meteo di MeteoWeb. Scuole Chiuse Mercoledì 13 Novembre: Taranto Sava (Taranto) Mesagne (Brindisi) Policoro (Matera) Scanzano Jonico (Matera) Messina Licata (Agrigento) Formia (Latina) Napoli Sorrento ...

Maltempo Campania : scuole chiuse anche domani mercoledì 13 Novembre a Pozzuoli : Il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Figliolia, ha prorogato la chiusura delle scuole anche a domani. La decisione e’ arrivata al termine della riunione del Comitato operativo comunale che ha fatto proprie le raccomandazioni della Protezione Civile. Nell’ordinanza del sindaco oltre alla chiusura delle scuole e’ prevista, domani, anche la chiusura dei parchi pubblici e del cimitero. Il sindaco rispondendo al disappunto per ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 13 novembre 2019 : anticipazioni puntata 5373 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 13 novembre 2019: Raffaele (Patrizio Rispo) riceve una gradita sorpresa… Aldo Leone (Luca Capuano) prende una decisione inattesa che riguarda la sua vita privata… Il prossimo compleanno di Fabrizio (Giorgio Borghetti) rivela a Marina (Nina Soldano) alcune persistenti remore del compagno… Di fronte alle minacce di Bice (Lara Sansone), Cinzia (Veronica Mazza) ...

Guida Tv Mercoledì 13 novembre - i programmi di oggi - Oltre la soglia su Canale 5 : programmi tv di oggi Mercoledì 13 novembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Prodigi – La musica è vita (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:00 Volevo Fare la rockstar 1×05-06 1a tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto Canale 5 ore 21:30 Oltre la soglia 1×02 1a Tv (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Blood Father Italia 1 ore 21:20 Sherlock Holmes – Gioco d’ombra La7 ore ...

Oltre la Soglia - trama della seconda puntata in onda mercoledì 13 novembre su Canale 5 : Oltre la Soglia, anticipazioni della seconda puntata di mercoledì 13 novembre su Canale 5. trama, cast e trailer Dopo il debutto sottotono della scorsa settimana (qui gli ascolti), prosegue su Canale 5 la nuova fiction Oltre La Soglia con Gabriella Pession. Il medical drama torna domani, mercoledì 13 novembre, alle 21:15 circa con un nuovo episodio. Oltre la Soglia – trama della seconda puntata del 13 novembre Dopo una crisi rabbiosa che ...

Le previsioni meteo per mercoledì 13 novembre 2019 : La protezione civile ha diramato l'allerta meteo di colore arancione su parte della Basilicata. Permane l'avviso di...

Allerta Meteo Campania : anche domani - mercoledì 13 Novembre - scuole chiuse a Napoli : Il Comitato Operativo Comunale di Napoli ha deciso la chiusura di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e dei Parchi e dei Cimiteri anche per la giornata di domani mercoledì 13 Novembre. L’Ordinanza, si legge in una del Comune di Napoli, che a breve verra’ firmata dal Sindaco, consentira’ ai Dirigenti scolastici o ai loro delegati l’ingresso nelle scuole, per la ricognizione degli eventuali danni. L'articolo ...

Shooter 2 - gli episodi in onda mercoledì 13 novembre su 20 : Shooter 2, gli episodi in onda mercoledì 13 novembre su 20. Anticipazioni e trame Prosegue l’appuntamento del mercoledì sera action di 20 con Shooter 2 e stasera mercoledì 13 novembre si continua con nuovi episodi della seconda stagione della serie. La seconda stagione ha solo 8 episodi a causa di un incidente che ha colpito il protagonista Ryan Philippe lontano dal set. Shooter è un action prodotto da USA Network e già distribuito in ...

L’Assedio - gli ospiti della puntata di mercoledì 13 novembre su NOVE : L’Assedio, gli ospiti della quinta puntata con Daria Bignardi, in onda mercoledì alle 21:25 su NOVE: Carlo Calenda, Marracash e altri. Continua l’appuntamento con L’Assedio, il nuovo il nuovo programma di Daria Bignardi che ripropone un po’ lo stesso modello dei suoi vecchi programmi. La nuova puntata è prevista per domani sera, mercoledì 13 NOVEmbre, alle 21:25 su NOVE (canale del gruppo Discovery) e in live streaming su ...

Allerta Meteo Campania : scuole chiuse domani mercoledì 13 novembre in diversi comuni : Ancora Allerta Meteo in Campania. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani, mercoledì 13 novembre, per Allerta Meteo nei comuni vesuviani di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, Massa di Somma, Somma Vesuviana, Volla, Pollena Trocchia e Sant’Anastasia. La decisione e’ stata presa in serata dai primi cittadini dei rispettivi comuni sulla base di quanto diramato ...

Maltempo - scuole chiuse mercoledì 13 novembre per allerta meteo : l’elenco delle città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, mercoledì 13 novembre, per Maltempo? Dopo i temporali che nelle ultime ore hanno colpito l'Italia, la situazione non migliorerà e già i sindaci di alcuni città hanno deciso di sospendere le lezioni, come a Venezia. A Matera, invece, le scuole saranno regolarmente aperte. L'elenco è in aggiornamento.Continua a leggere

Allerta Meteo - ecco i nuovi bollettini della protezione civile : tutti i dettagli per Mercoledì 13 e Giovedì 14 Novembre : Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico Nazionale della protezione civile ha pubblicato l’aggiornamento giornaliero dei bollettini Meteorologici per le prossime ore e i prossimi giorni, facendo il quadro della situazione. Il Ciclone Mediterraneo che sta colpendo l’Italia risalendo il mar Tirreno continua a destare preoccupazioni per le prossime ore, tuttavia il livello di Allerta è diminuito ad “Arancione” per la ...

Meteo - le previsioni di mercoledì 13 novembre : Un minimo depressionario si è formato in mare aperto tra Sicilia e Sardegna formando un vero e proprio ciclone mediterraneo. Piogge torrenziali stanno interessando il Sud Italia con raffiche di scirocco molto violente. Il vento ha superato i 100 km orari con punte di 120 nel Salento. Nubifragi e allagamenti si sono registrati in Puglia e Basilicata con Matera in ginocchio per colate di fango. In Sicilia – in meno di 24 ore – gli accumuli ...