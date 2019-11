Mediobanca ricca per Del Vecchio I guadagni di Mr EssilorLuxottica

Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 14 novembre 2019) Leonardo Dela sorpresa ha fatto sapere ieri di essere soddisfatto degli obiettivi "sfidanti" che Alberto Nagel si è posto percol nuovo piano industriale quadriennale. Molti si sono stupiti, ma quella di Delnon può essere certo definita una sconfitta: in meno di due mesi ha costruito una posizione vicina al 10% nella banca d'affari milanese, con una plusvalenza latente di una sessantina di milioni sulla quale a breve incasserà dividendi per oltre 41 milioni. Nel prossimo quadrienno gli arriveranno, sempre come dividendi, altri 195 milioni, mentre in parallelo le quotazioni di Generali (di cuie Delsono tra gli azionisti di riferimento) sono salite, consentendo all'imprenditore 84enne di guadagnare virtualmente altri 135 milioni Segui su affaritaliani.it

