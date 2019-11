Medio Oriente in fiamme | ferita turista italiana | la nuova crisi tra Israele e Gaza

Farsi leggere dai millennial - con il Medio Oriente nel cuore : Roula Khalaf è emozionata, felice, entusiasta: thrilled, ha scritto su Twitter. Da gennaio 2020 sarà lei il nuovo direttore del Financial Times, prenderà il posto che per quattordici anni è stato di Lionel Barber, il giornalista britannico che ha preso in mano il quotidiano londinese nel 2005, lo ha

CAOS SIRIA/ Erdogan - Putin e Iran : di chi è il "nuovo" Medio oriente? : La Russia, anche grazie al ruolo svolto dalla Turchia, sta risultando essere la vera vincitrice della partita Mediorientale

SCENARIO/ Il Medio Oriente si surriscalda e l'Italia si isola : L'Europa tenta di isolare la Turchia, ma il governo Conte balbetta. È l'ennesimo dossier che potrebbe recare guai al governo Renzi-M5s-Pd

Come si racconta il Medioriente : (foto: KARIM SAHIB / AFP) (Photo credit should read KARIM SAHIB/AFP/Getty Images) La polveriera mediorientale pare essersi riaccesa con il ritiro delle truppe americane. La Turchia riprende la sua battaglia feroce contro i curdi in Siria (è rimasto ancora qualcosa della Siria?), l’Isis rialza la testa anche se sembrava quasi sconfitto, gli Stati Uniti si comportano dalla loro da stato canaglia più di certi storici stati canaglia mediorientali. ...

Perché i focolai di crisi in Medio Oriente non infiammano il petrolio : Il Brent dopo la fiammata di oltre 2 punti percentuali seguita alla notizia di una petroliera iraniana in fiamme nel Mar Rosso, ha ridimensionato la sua corsa. Restano ancora dubbi, però, su quanto accaduto oggi nelle prime ore dell’albaalla nave Suezmax.

Donald Trump - rivelazione sconvolgente : "I turchi stanno per invadere la Siria". Medio Oriente nel caos : La Casa Bianca ha reso noto che la turchia "lancerà presto un'operazione militare nel nord est della Siria da tempo programmata" e che le truppe americane non saranno più "nell'area circostante" quando questo accadrà. "Le forze armate degli Stati Uniti non sosteranno questa operazione e, avendo scon

Medio Oriente - fonti ANSA : “L’Isis si sta riorganizzando in Siria e Iraq” : fonti hanno riferito all'ANSA che lo Stato Islamico non è stato ancora definitivamente sconfitto ma si starebbe riorganizzando lungo la valle dell’Eufrate in Siria sull'onda del malcontento delle popolazioni locali per la presenza di truppe straniere, come quelle russe, iraniane e statunitensi, ritenute ostili e di altre, come quelle curde, guardate con sospetto.Continua a leggere

Eni punta sul Medio?Oriente con un piano da 4 - 3 miliardi : È il frutto di una necessaria diversificazione geografica su cui il numero uno di Eni, Claudio Descalzi, ha incentrato una fetta molto importante della strategia: il gruppo vira sul Medio Oriente con un piano da 4,3 miliardi

Arabia Saudita e Iran - nuove tensioni in Medio Oriente : si teme una guerra : Mark Esper, ministro della difesa degli Stati Uniti ha confermato che l'attacco alle raffinerie saudite dello scorso 14 settembre è stato sferrato da droni Iraniani. I danni subiti hanno avuto come conseguenza l'improvvisa riduzione delle esportazioni giornaliere di petrolio Saudita con un rialzo drastico del prezzo al barile. Secondo Esper, i droni sarebbero stati lanciati direttamente dall'Iran e non dal suo alleato Yemen. A futura difesa dei ...