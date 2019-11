Matteo Renzi | lo schema Macron per distruggere il Pd | Farò come lui coi

Sondaggio Pagnoncelli a DiMartedì - Matteo Renzi smascherato : "Per il 42% favorisce l'opposizione" : Nando Pagnoncelli ha illustrato in diretta da Giovanni Floris, a DiMartedì, su La7, i risultati dell'ultimi Sondaggio su governo, Matteo Renzi ed Emilia Romagna. Alla domanda: "Renzi sta aiutando di più...?", la risposta è stata: "L'opposizione" per il 42 per cento, "il governo" per il 27 per cento

Matteo Salvini a DiMartedì - durissimo attacco a Renzi : "Ultimo modello di vita. E di politica" : Ospite d'eccezione a DiMartedì di Giovanni Floris su La7, ecco Matteo Salvini. Il leader della Lega, nella puntata di martedì 12 novembre, ha rilasciato un'intervista a tutto tondo. Tema principale, ovviamente, l'Ex Ilva. Lo scenario più papabile, ad oggi e dopo l'addio confermato da ArcelorMittal,

Matteo Renzi : “120 miliardi in tre anni : ecco la mia manovra” : "Siamo in emergenza. E i danni si misureranno in crisi aziendali, in posti di lavoro, in fuga dei capitali. Siamo ancora in tempo per intervenire, ma va fatto subito, nei primi mesi del 2020. Dopo sarà troppo tardi": afferma Matteo Renzi lanciando un corposo piano che prevede delle misure shock per l'economia: "Un grande progetto di rilancio infrastrutturale che può essere un elemento unificante per il governo e può incontrare anche il sostegno ...

Nasce a Ragusa Italia Viva : il partito di Matteo Renzi : Nasce in provincia di Ragusa Italia Viva, il partito di Matteo Renzi e per la conferenza stampa di presentazione sceglie un'azienda agricola

Matteo Renzi : "La manovra è insufficiente. Non andrò al conclave di Conte" : “Le previsioni segnano burrasca in arrivo. E dobbiamo essere capaci di rilanciare subito”. Matteo Renzi, in un’intervista a La Stampa, lancia questo avvertimento. E spiega che venerdì a Torino proporrà “misure choc” per l’economia con una semplificazione delle regole per sbloccare gli investimenti. Sostiene di avere buoni rapporti con il premier ma che non andrà al suo ...

Matteo Renzi : “La Finanziaria non è sufficiente - serve un piano choc per l’economia” : Il leader di Italia Viva lo presenterà a Torino venerdì: 120 miliardi in tre anni per rimettere in moto la crescita

Matteo Renzi - schiaffo a Giuseppe Conte : verso il "no" al weekend di lavoro indetto dal premier : Prove di crisi di governo? Matteo Renzi potrebbe disertare il weekend indetto da Giuseppe Conte per incollare i cocci della maggioranza. Si tratta di un fine settimana da svolgersi dopo la manovra economica, impegno che a detta del premier servirebbe a parlare "fuori dai denti" di tutto quello che r

Matteo Renzi prosciuga Nicola Zingaretti : altri otto consiglieri passano a Italia Viva : Non bastava aver dato vita alla scissione poco dopo la formazione del governo, Matteo Renzi mette il dito nella piaga del suo ex partito. Dopo essersi ritrovato al governo con i Cinque Stelle come alleati, il Pd deve fare i conti con l'emorragia interna. L'ex premier, con il suo addio, si è "rubato"

Teresa Bellanova - Alessandro Sallusti : "Ecco perché è stata assoldata da Matteo Renzi" : Alessandro Sallusti avverte "le donne di Matteo Renzi" (e quelle tentate): "Quella del nuovo Renzi è una vita da scudato, nel senso che si fa scudo con tutto e tutti per nascondere il suo vero volto. Usa Renata Polverini e Mara Carfagna per celare la sua faccia di sinistra, arruola e nomina ministra

Ex Ilva - Matteo Renzi e l'emendamento che Matteo Salvini potrebbe votare : verso la crisi di governo : Il caso ex Ilva scuote le acque del governo ed è Giuseppe Conte, a poche ore di distanza dall'incontro con i vertici di ArcelorMittal, a pagarne le conseguenze. Il premier viene infatti tirato in continuazione per il colletto: da una parte il Pd intenzionato a ripristinare lo scudo penale, dall'altr

Andrea Casu - lo strano caso del fedelissimo di Matteo Renzi scomparso ormai da due mesi : Andrea Casu è sparito. fedelissimo di Matteo Renzi rimasto nel Pd - è stato eletto segretario del partito cittadino a Roma nel 2017 con il 57% dei voti - da quando è avvenuta la scissione nei dem con Italia Viva, è letteralmente scomparso. Addirittura i suoi compagni di partito non sanno più nulla d

Matteo Renzi prova a prendersi Forza Italia - operazione in atto : Matteo Renzi sta costruendo il suo spazio politico pescando in entrambi gli schieramenti. Dopo aver portato via Parlamentari al Pd,

Silvio Berlusconi - lo sfogo ad Arcore : "Chi va con Matteo Renzi è folle e traditore" : A distanza di qualche ora dalla riunione-fiume che si è tenuta venerdì 8 novembre ad Arcore, dove si è riunito il coordinamento nazionale di Forza Italia, filtrano nuove indiscrezioni relative al discorso fatto da Silvio Berlusconi al suo stato maggiore. Nel mirino del leader, Matteo Renzi e i suoi

Mara Carfagna - Forza Italia Viva? "Se Matteo Renzi non sostiene più il governo di sinistra..." : Mara Carfagna non lo esclude più un asse con Matteo Renzi. A sorpresa la forzista ha affermato che se l'ex premier "dichiarasse di non voler più sostenere il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni forse Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione". Del resto, ha sottolineato la Carfag