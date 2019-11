Marte | primi indizi di ossigeno nell’atmosfera del Pianeta Rosso

Il rover per la missione del 2020 su Marte è pronto per i primi test : Gli ingegneri della Nasa non vedono l’ora di vederlo scorrazzare su Marte, ma dovranno pazientare ancora qualche mese prima del lancio della missione – e del suo rover – in direzione Pianeta rosso, previsto per la prossima estate. Nel frattempo il lavoro al quartier generale di Mars 2020 non manca: ora che il rover è assemblato, la tabella di marcia per testare le sue funzionalità è fitta, e al Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, in ...