Mario Draghi premier dopo Conte | retroscena esplosivo | Tanto si stuferà dei suoi

Luigi Di Maio : “Mario Draghi Presidente della Repubblica? Non tiriamo la giacca a Mattarella” : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'Fuori dal coro' commenta l'ipotesi che l'ex governatore della Bce Mario Draghi possa essere eletto al Quirinale nel 2022: "Non mi sbilancio: abbiamo ancora un capo dello Stato nel pieno esercizio delle sue funzioni, e sarebbe come tirare la giacca a Mattarella".Continua a leggere

Annalisa Chirico : "Cosa c'è dietro il sì di Matteo Salvini a Mario Draghi al posto di Sergio Mattarella" : Perché Matteo Salvini ha detto sì a Mario Draghi come candidato alla presidenza della Repubblica dopo Sergio Mattarella? Secondo Annalisa Chirico c'è una ragione ben precisa che la giornalista scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Il 'why not' di Salvini sulla eventuale futura elezi

Giorgia Meloni dice non a Mario Draghi al Quirinale : "Non contate sui nostri voti - chi è veramente" : Divisi da Mario Draghi. Da Fratelli d'Italia è Giorgia Meloni ad alzare la voce e avvertire Matteo Salvini: "A scanso di equivoci lo ribadisco: non contate sui nostri voti per l'elezione di Draghi alla presidenza della Repubblica". Risponde via Facebook, la leader di FdI, alla proposta lanciata dal

Matteo Salvini a Fuori dal coro : "Mario Draghi prossimo presidente della Repubblica? Perché no..." : Domanda secca di Mario Giordano a Matteo Salvini, suo ospite a Fuori dal coro, su Rete 4: "Mario Draghi prossimo presidente della Repubblica?". E il leader della Lega risponde senza esitazioni: "Why not? Diamoci un tocco di inglese". Salvini insomma vede bene l'ex presidente della Banca centrale eur

Matteo Salvini apre a Mario Draghi Presidente della Repubblica : “Why not?” : È destinata a far discutere la singolare (visto il pregresso) posizione espressa dal leader della Lega Matteo Salvini sulla possibilità che alla Presidenza della Repubblica nel 2022 possa andare l'ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Mentre durissimo è il giudizio sul caso ILVA: "Ca..ata drammatica".Continua a leggere

Jean-Claude Trichet ad Agorà rivela : "Ho chiesto a Mario Draghi se avrà un ruolo politico in Italia e lui..." : Jean-Claude Trichet, in collegamento con Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, fa una rivelazione clamorosa su Mario Draghi. Sollecitato dalla conduttrice l'ex presidente della Bce ammette: "Ho chiesto a Draghi se in futuro pensa di avere un ruolo politico in Italia e lui è stato enigmatico". Detto q

Mario Draghi senatore a vita : altro che premier. Ecco l'ultima proposta di Clemente Mastella : Mario Draghi futuro premier? No, molto di più. Per Clemente Mastella il presidente uscente della Bce dovrebbe essere addirittura nominato senatore a vita. "Ho ricordato oggi che abbiamo bisogno di più Europa, non è assiomatico dire a tutti i costi. No, per quanto riguarda le esigenze, quando gli Sta

Mario Draghi lascia a chi viene dopo - più che un'eredità - delle precise consegne : Il 31 ottobre, dopo otto anni, Mario Draghi ha lasciato la carica di Presidente della Bce. Lo ha fatto “senza rimpianti”, o almeno così ha detto, in modo sobrio, ricevendo un coro di riconoscimenti e plausi ufficiali, fra i quali quelli del Presidente Sergio Mattarella. Di nemici Draghi non ne ha avuti pochi, ma per il momento hanno per lo più scelto un composto silenzio. D’altro canto, si sa, non si rovinano le ...

Mario Draghi - è meglio che l’ex banchiere non scenda in politica. O rischia l’effetto Monti : Mario Draghi è stato un ottimo banchiere ma se entrasse in politica sarebbe un pessimo politico, un pessimo uomo di Stato. Governare le banche e governare una nazione sono cose profondamente diverse. Ognuno deve fare il suo mestiere: per esempio il professore Mario Monti quando è sceso in politica si è alienato in pochi mesi il favore dei cittadini elettori. Speriamo quindi che Draghi, l’ex banchiere centrale europeo, l’ex banchiere ...

Draghi lascia la Bce : ecco la vera eredità di Super Mario (fallimenti compresi) : Per molti Mario Draghi lascia la Bce come l'uomo che ha salvato l'euro dalla Grande Recessione. Per altri, però, soprattutto per i Paesi del Nord Europa, il governatore uscente della Bce si è spinto oltre il suo ruolo. Oggi Super Mario conclude il suo mandato di 8 anni a Francoforte, un'era in cui i tassi negativi e le politiche monetarie espansive sono stati protagonisti. Ma vediamone le cause, i meriti, le problematiche e soprattutto, ...

Giancarlo Giorgetti - la Lega si apre all'Ue? Quelle parole sospette su Mario Draghi : Le dure accuse all'Europa sembrano acqua passata. Ora Matteo Salvini fa l'occhiolino alla Cdu. Merito, in parte, anche di quella unione di centrodestra con Silvio Berlusconi, che gli potrà assicurare contati privilegiati con il Ppe. A testimoniare il cambio di rotta sono gli stessi leghisti: "Noi or

L’eredità di Mario Draghi : Nel 2016 le parole del presidente della Bce allontanarono la crisi dell’euro. Oggi l’azione della banca è considerata ingombrante in un quadro europeo che spicca per la mancanza di una politica economica unitaria. Leggi

Draghi : «Lascio la Bce in buone mani». Mattarella : «Caro Mario desidero dirti grazie» : Lasciare la Bce è più facile, sapendo che «è in buone mani». Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi in occasione della cerimonia per la fine del suo mandato...

Il sobrio addio di Mario Draghi : “La lascio in buone mani”. Lagarde : è un’eredità che esorta all’eccellenza : Le finestre dell'Eurotower non lasciano entrare molta luce nel nebbioso pomeriggio in cui Mario Draghi da' il suo addio formale agli uffici dai quali ha diretto per 8 anni la politica monetaria europea. Grigio e freddo il tempo fuori, sobrio il tono della cerimonia nel salone dentro al grattacielo dell'Ostend. Centinaia di composti colleghi ed ex colleghi hanno salutato l'ultimo discorso del presidente con una breve standing ovation che si e' ...