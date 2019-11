Marica Pellegrinelli | la voce corre veloce Ma per l’ex Lady Ramazzotti la strada non

Aurora Ramazzotti e il gelo con Marica Pellegrinelli : il mistero della scaletta : Sembra essere calato il gelo fra Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros e l’ex moglie del cantante, la modella Marica Pellegrinelli. Eros e Marica si sono separati qualche tempo fa ed ora, mente lei è fidanzata con l’imprenditore Charley Vezza, per lui si è parlato di una love story (smentita) con la neo Miss Italia Carolina Stramare. Le due, che prima della separazione aveva un buon rapporto testimoniato anche da numerosi post ...

Aurora Ramazzotti - gelo con Marica Pellegrinelli : Da luglio 2019 Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non sono più una coppia: dopo dieci anni d'amore e due figli - Raffaella Maria di 8 anni e Gabrio Tullio di 4 - il cantante romano e la modella si sono lasciati, con lei che è finita tra le braccia dell'imprenditore Charley Vezza.A questo il settimanale Diva e Donna ha aggiunto un dettaglio, ovvero che la primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti abbia avuto ...

“Fantaghirò”. Scherza - ma Marica Pellegrinelli era una meraviglia anche da bambina : Così si definisce nella didascalia della foto da bambina che ha voluto condividere con i suoi tanti fan di Instagram. Con molta probabilità il paragone è riferito al taglio di capelli che ricorda quello della mitica protagonista della miniserie fantasy anni Novanta, ovvero Alessandra Martinez. Scherza sulla capigliatura folta e il taglio curioso, ma in fondo anche se sono passati anni e nel frattempo lei è diventata una modella e una delle donne ...

Eros - Marica Pellegrinelli lasciata da Charley Vezza. Lei fa chiarezza : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza si sono già lasciati? Nelle ultime ore su Instagram tantissimi fan di Eros Ramazzotti hanno ipotizzato una rottura fra la modella, che è stata sua moglie per oltre dieci anni, e l’imprenditore. A scatenare i gossip uno scatto pubblicato sui social da Vezza in cui bacia il petto di una ragazza, seduta cavalcioni su di lui. “Turn your passion into art” ha scritto il designer, facendo intendere ...

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza - già finita? La foto dello scandalo che ‘incastra’ il rampollo : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, l’amore è già finito? Nelle scorse ore, sul web, si è parlato della fine della storia tra la ex moglie di Eros Ramazzotti e il rampollo Charley Vezza. Davvero si sono già lasciati? Dopo tutto quello che è successo? La scorsa estate Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno fatto circolare un comunicato nel quale spiegavano la loro separazione. Dopo anni di amore, un matrimonio, due figli, Eros e Marica ...

