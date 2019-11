Marea record a Venezia | “Situazione drammatica” | 2 morti e danni ingenti | patrimonio

Alta Marea record - Venezia sott’acqua. Il sindaco : “Centinaia di milioni di danni” : Notte drammatica a Venezia: Alta marea da record, con l'acqua arrivata a 187 centimetri di altezza, ha colpito la città causando ingenti danni e provocando due vittime. Una persona è rimasta fulminata per un corto circuito, un'altra è stata trovata morta in casa, forse per cause naturali. Entrambe vivevano sull'isola di Pellestrina, completamente allagata. L'acqua ha invaso case, alberghi, non si escludono danni alla basilica di San Marco. ...

Acqua alta record a Venezia - 2 morti e danni a San Marco. Conte in arrivo - Marea a quota 150 cm. Mattarella telefona al sindaco : Allarme a Venezia, colpita duramente dal maltempo di questi giorni. Due persone sono morte a causa dell'alta marea: un anziano di 78 anni è rimasto fulminato nell'isola di Pellestrina...

Acqua alta a Venezia - Marea record : 1 - 87 metri. Atteso nuovo picco in mattinata - il sindaco Brugnaro chiede stato di crisi – DIRETTA : Venezia è completamente sommersa. L’alta marea ha raggiunto nella notte il record di 1 metro e 87 centimetri – il secondo livello più alto dal 1966 -, con raffiche di vento a cento chilometri orari, e questa mattina la città lagunare si è svegliata ancora con il suono delle sirene d’allarme per un nuovo picco di 160 centimetri previsto in mattinata, intorno alle 10.30. Proprio la mareggiata ha causato la morte di un uomo di 78 ...

Venezia - la città sommersa dall’alta Marea record : piazza San Marco e la Basilica allagate : Alta marea da record nella notte, a Venezia, con 184 centimetri sul medio mare, il livello più alto dall’alluvione del 1966. Diversi i negozi sommersi dall’acqua, coi tavolini portati via e le passerelle smontate. Allagata la cripta di San Marco. L'articolo Venezia, la città sommersa dall’alta marea record: piazza San Marco e la Basilica allagate proviene da Il Fatto Quotidiano.

A Venezia Marea record. Due morti - telefoni in tilt e danni alla Basilica di San Marco : Venezia annega un'altra volta: ieri sera si è registrato un picco di acqua alta addirittura un metro e 87, per oggi ne è atteso un altro di circa un metro e 60. Siamo quasi al record che è ancora quello di un metro e 94 registrato nel 1966. I telefoni sono in tilt e ci sono molti danni in tutta la città: dalle gondole e le barche strappate dagli ormeggi e spinte sulle rive ai vaporetti affondati (almeno tre) più altre ...

