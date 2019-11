Mara Venier all' Huffpost | “Mi ricordo il ' 66 | Venezia resta indifesa È scandaloso”

Mara Venier bacia un suo ex! (FOTO). Nicola Carraro assente : Mara Venier e Jerry Calà: scatta il bacio dopo una cena. E Nicola Carraro? Sul settimanale Diva e Donna sono state pubblicate delle foto choc di Mara Venier e Jerry Calà insieme. Di cosa si tratta? I due sono stati sorpresi dai fotografi ad una cena a Roma. In quella occasione erano accompagnati da alcuni amici, ma è stato soprattutto ciò che è successo dopo a far discutere. Difatti nell’immagine pubblicata sul magazine edito da Cairo ...

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro a cena con Mara Venier : “Mi hai alzato le braghe - però mi hai sollevato anche altro” : Mara Venier ha invitato a cena il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, e i due hanno condiviso sui social alcuni momenti della serata. Così, tra le pietanze preparate da “zia Mara”, un po’ di buon vino e tante chiacchiere, la conduttrice e il cantante hanno ricordato il passato, in particolare un episodio avvenuto nel 2005, che hanno deciso di raccontare anche ai loro folowers sui social senza riuscire a trattenere le ...

La gaffe di Mara Venier : “Mio marito è normale - cosa c’entra con gli amici gay” : Non ha mancato di suscitare qualche battuta la gaffe di Mara Venier durante l’intervista a Patty Pravo ospite del salotto di Domenica In. “Ma tu lo senti questo amore per il pubblico? Noi abbiamo quasi tutti amici gay, i nostri fantastici amici gay, li salutiamo senza fare nomi. Tu sei un’icona per loro”, ha esordito Mara Venier sollevando l’argomento “Patty Pravo icona gay”. “Sì, ma tu sei sposata e io sono così“, ha ...

Francesca Manzini imita Mara Venier dopo gli attriti : “Ha preso Il Volo” : Francesca Manzini torna a imitare Mara Venier: “Ha preso il Volo” (Video). Come la prenderà stavolta la conduttrice veneziana? Francesca Manzini, in barba alle polemiche, è tornata a impersonare Mara Venier, che in passato ha mal digerito un’imitazione dell’imitatrice, come quest’ultima ha fatto sapere di recente. Francesca, però, non si è abbattuta e oggi, sui […] L'articolo Francesca Manzini imita Mara ...

“Devo farlo”. Mara Venier furiosa su Instagram : una fan la offende e lei perde completamente le staffe : L’amore che i nonni provano per i nipoti è un amore che va oltre. Un amore incondizionato, dolcissimo, senza troppe responsabilità. I nonni perdono la testa per i nipoti. Senza eccezioni. Anche Mara Venier è una nonna e sa cosa significa amare i propri nipoti. Spesso Mara Venier racconta aneddoti legati ai suoi nipoti Giulio e Claudietto. E spesso posta foto insieme a loro. Domenica 10 novembre, per esempio, Mara Venier ha postato una foto che ...

“Io e lei…”. Giordana Angi si commuove a Domenica In. La sorpresa di Mara Venier è dolcissima : Ma quanto è brava Giordana Angi? La bella e talentosa finalista di Amici di Maria De Filippi è stata ospite di Mara Venier a Domenica In ed è qui che ha presentato il suo album ‘Voglio Essere Tua’, cantando anche il suo grande successo ‘Casa’. La cantante, accolta con grandissimo affetto dalla conduttrice, che le ha riservato parole di grande stima facendola quasi emozionare, è poi finita in lacrime durante l’intervista, perché ha parlato della ...

Domenica in - Christian De Sica scatenato : “Mio padre giocava d’azzardo - mi ha lasciato in situazione economica infelice”. Poi tocca il sedere a Mara Venier : Uno scatenatissimo Christian De Sica è stato ospite di Mara Venier a Domenica In e, con il suo entusiasmo travolgente e la sua vena comica, ha raccontato alcuni aneddoti inediti sulla sua famiglia e la sua vita privata. Così, mentre ricordava suo padre Vittorio, maestro del cinema Neorealista, ha rivelato: “Non ci ha lasciato in una situazione finanziaria felice perché era un giocatore d’azzardo. Ha fatto bene però, si è goduto la ...

“Stracciarola!”. Mara Venier senza peli sulla lingua : il pubblico è tutto con lei. Standing ovation! : Sempre grandissima e molto umile la padrona di casa della Domenica pomeriggio targata Rai. Parliamo di Mara Venier che ha sempre dimostrato di essere una donna molto forte e senza peli sulla lingua. Anche durante l’ultima puntata di Domenica In andata in onda nel pomeriggio di ieri Mara Venier è stata la vera mattatrice del programma. Durante un’intervista al suo amico di sempre Christian De Sica, Mara Venier ha ammesso di essere una ...

Mara Venier - una follower la fa infuriare e lei le risponde a tono : Un commento poco cortese sotto la foto con suo nipote Giulio scatena la reazione della signora della Domenica