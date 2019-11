Maltempo Venezia | distrutti 3 pontili e caduti 30 metri di muro perimetrale dell’isola di

Maltempo Venezia : a San Servolo l’acqua abbatte di 30 metri il muro esterno : La devastante marea che ha colpito in maniera Venezia ha avuto conseguenze distruttive anche sull’isola di San Servolo. A una prima ricognizione dei danni, risultano distrutti tre pontili di attracco all’isola, ora difficilmente raggiungibile, e circa 30 metri di muro perimetrale abbattuti dalla forza delle acque e del vento. Rilevati inoltre danneggiamenti sensibili anche alle porte e agli infissi, risultati in gran parte divelti, ...

Maltempo : 400 interventi dei vigili del fuoco a Venezia - oltre 1.600 nelle ultime 48 ore in tutta Italia : Sono 400 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per fronteggiare l’emergenza acqua alta a Venezia. oltre al capoluogo, maggiormente colpite le isole di Lido e Pellestrina. Allagamenti anche nei teatri La Fenice e Malibra e nella Basilica di San Marco a Venezia, secondo il profilo Twitter dei vigili del fuoco. Squadre al lavoro per prosciugamenti e per la messa in sicurezza di imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi, molte delle ...

Venezia - Greenpeace : “Non chiamatelo Maltempo - è la conseguenza della crisi climatica in corso” : “L’ondata di eventi climatici estremi che in queste ore sta interessando da nord a sud vaste zone dell’Italia non è maltempo, ma la conseguenza della crisi climatica in corso. E quanto sta accadendo a Venezia non è, purtroppo, altro che un drammatico esempio dell’emergenza che già viviamo ogni giorno sulla nostra pelle“, dichiara Luca Iacoboni, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace Italia. Greenpeace chiede al ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : la Regione chiede lo stato di emergenza per la mareggiata : Dopo una prima verifica sull’entità dei danni causati dal Maltempo nella notte scorsa, effettuata assieme ai vertici della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, il governatore Massimiliano Fedriga, di concerto con il vicegovernatore delegato alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha chiesto lo stato di emergenza nazionale a fronte delle criticità riscontrate. Ad essere colpite sono in particolare le zone costiere e quelle ...

Maltempo - Conte a Venezia nel pomeriggio : 12.16 Il presidente del Consiglio nel pomeriggio a Venezia,in ginocchio per l'ondata di Maltempo che sta sferzando il Nord in particolare. A Venezia con Conte anche la ministra di Infrastrutture e Trasporti De Micheli, in sopralluogo. "Siamo stati a un passo dall'Apocalisse e a un pelo dal disastro -dice intanto il procuratore della Basilica di S.Marco Campostrini- Oltre a danneggiare le cose, l'acqua avrebbe potuto dare problemi statici alle ...

Maltempo a Venezia - la cripta della Basilica di San Marco allagata : l’acqua raggiunge il metro d’altezza : L’acqua alta ha invaso anche la cripta della Basilica di San Marco, a Venezia. Nel momento di picco della marea, che ha toccato i 187 centimetri, all’interno della Cattedrale l’acqua aveva superato il metro d’altezza. “La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole – ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro – Siamo qui con il patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma ...

SCUOLE CHIUSE OGGI - ALLERTA METEO/ Maltempo : ko Napoli - Messina e Venezia : SCUOLE CHIUSE, ALLERTA METEO al Centro-Sud e in Veneto: Maltempo e trombe d'aria, ko Napoli, Messina, Venezia, Taranto e Policoro. Matera riapre

Maltempo a Venezia - l'acqua alta invade l'hotel Gritti Palace. VIDEO : Le porte chiuse non sono bastate a impedire l'ingresso di litri e litri di acqua provenienti dal canale (le foto). A Venezia, che da ieri si trova invasa dall'acqua alta (IL LIVEBLOG) ogni casa, albergo, negozio o ristorante si trova in pericolo. Non è stato risparmiato neppure lo storico Hotel Gritti Palace, che si affaccia sul Canal Grande, proprio di fronte alla Fondazione Peggy Guggenheim in uno degli angoli più suggestivi della città. Le ...

Maltempo a Venezia - l’alta marea invade l’hotel esclusivo : il fiume d’acqua irrompe nella hall : L’alta marea e il Maltempo non hanno risparmiato uno degli alberghi più esclusivi di Venezia, il Gritti Hotel. Le immagini dell’acqua che irrompe attraverso la porta nella hall mostrano la gravità della situazione in Laguna. Danneggiati anche vaporetti, uffici, gondole, pontili e abitazioni. L'articolo Maltempo a Venezia, l’alta marea invade l’hotel esclusivo: il fiume d’acqua irrompe nella hall proviene da Il ...

Maltempo : fiumi d’acqua a Matera e Venezia allagata. Le immagini : Acqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaLe strade di Matera trasformate in fiumi, la basilica di San Marco a Venezia invasa dall’acqua. La pioggia e il Maltempo stanno ...

Maltempo - a Venezia acqua alta record - oggi nuovo picco. DIRETTA : Martedì sera marea a 187 centimetri nella Laguna, con danni ingenti in città e dentro San Marco. Due le vittime. Centro Maree del Comune: ondate eccezionali ancora per giorni. Il sindaco Brugnaro ha chiesto lo stato di calamità

Maltempo Venezia - due morti e San Marco allagata. E oggi nuova piena record : Dopo il picco straordinario di marea da 187 centimetri che ha colpito Venezia nel serata di ieri, per questa mattina alle è previsto un nuovo picco di 145 centimetri. Intanto il sindaco Luigi Brugnaro ha annunciato che chiederà lo stato di calamità per avere sostegno dal governo. ingenti danni al centro storico e alla la Basilica di San Marco e due morti a Pellestrina.Continua a leggere

Maltempo - a Venezia acqua alta record - oggi nuovo picco. VIDEO : Alle 22,50 di martedì la marea è arrivata a 187 centimetri a Venezia, un picco record che non veniva raggiunto dal 1966. Già ore prime il livello d'acqua aveva superato il metro in piazza San Marco, attraversata dalle imbarcazioni della polizia municipale e della protezione civile. Molte barche sono state scaraventate sulle banchine della città dalle onde. "Questo è un disastro" ha detto il sindaco Luigi Brugnaro, che ha chiesto lo ...

Venezia - la marea a 187 centimetri. Vento a 100 km/h. Sindaco : «Un disastro». Maltempo - morto un anziano a Bari : Il Maltempo sta sferzando tutta l'Italia e le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni. L'acqua alta a Venezia ha toccato i 187 centimetri (sul medio mare) e ha...